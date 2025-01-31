Заручниця ХАМАС із Британії звинувачує ООН після звільнення: подробиці

Емілі Дамарі розповіла прем'єру Британії, що її тримали в установах Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і відмовляли в медичній допомозі.

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14 січня Ізраїль і палестинське угруповання ХАМАС узгодили попередній проєкт угоди про припинення вогню в секторі Газа і звільнення заручників. Відтоді з полону ХАМАС звільнили сімох заручників, а в обмін на них — 290 ув'язнених із в'язниць Ізраїлю. Одна із заручниць, ізраїльтянка Емілі Дамарі з Британії, у телефонній розмові з Кіром Стармером розповіла, що терористи ХАМАС утримували її в гуманітарній установі ООН і відмовляли їй у медичній допомозі. Про це пише Daily Mail.

Звільнення Емілі, Ромі та Дорон із полону ХАМАС

Емілі провела 15 місяців у Газі після того, як її викрали з її будинку на півдні Ізраїлю під час вторгнення ХАМАС 7 жовтня 2023 року, внаслідок якого загинуло 1200 осіб.

Її звільнення на початку цього місяця стало частиною крихкої угоди про припинення вогню між ХАМАС та Ізраїлем, спрямованої на припинення війни в секторі Газа.

Емілі Дамарі звільнили разом із 24-річною Ромі Гонен і 31-річною Дорон Штайнбрехером. Натомість було звільнено 90 палестинських в'язнів.

В емоційній бесіді з прем'єр-міністром Великої Британії 28-річна жінка розповіла, що її тримали в установах, які належать Близькосхідному агентству ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (БАПОР), але їй не надавали ніякої медичної допомоги, незважаючи на те, що під час викрадення вона дістала вогнепальні поранення в руку та ногу і втратила два пальці.

Також з'ясувалося, що заручниці під час її полону для лікування ран надали лише протермінований флакон із йодом.

Розкриття інформації про місце утримання Емілі під вартою Емілі відбулося після того, як у жовтні 2024 року Ізраїль ухвалив закон, що забороняє діяльність БАПОР на ізраїльській території від 30 січня після того, як країна заявила, що низка співробітників агентства були причетні до нападу ХАМАС 7 жовтня.

ООН заявила, що в інциденті могли бути замішані дев'ять співробітників БАПОР, яких було звільнено.

Однак цей крок Ізраїлю викликав широкий осуд з боку світових лідерів, оскільки майже все населення Гази залежить від допомоги цього агентства.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі з портретом Емілі Дамарі Фото: Ynetnews

Емілі попросила Стармера чинити тиск на ХАМАС і БАПОР, щоб дозволити Червоному Хресту отримати доступ до 82 заручників, які залишилися.

Пізніше Менді, мати Емілі, поділилася в X фотографією своєї доньки, яка розмовляє телефоном із прем'єр-міністром, і подякувала йому за "підтримку в поверненні Емілі додому".

"ХАМАС утримував Емілі в установах UNRWA (англ. БАПОР) і позбавляв її доступу до медичної допомоги після того, як вистрілив у неї двічі. Це диво, що вона вижила, і нам потрібно надати допомогу заручникам, які залишилися, просто зараз", — написала вона.

Незважаючи на те, що заборона Ізраїлю набула чинності вчора, Палестинське агентство ООН з надання допомоги заявило в п'ятницю, що його гуманітарна робота на окупованих територіях і в секторі Газа все ще триває.

"Ми продовжуємо надавати послуги. У секторі Гази БАПОР продовжує залишатися основою міжнародного гуманітарного реагування. У секторі Гази, як і раніше, перебуває наш міжнародний персонал, і ми й далі привозимо вантажівки з предметами першої необхідності", — заявила на пресконференції в Женеві директор із комунікацій БАПОР Джульєтта Тума.

Вона заявила, що будь-які збої в роботі організації в секторі Газа поставлять під загрозу угоду про припинення вогню, що поклала кінець війні між Ізраїлем і ХАМАС.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню і перераховував домовленості, яких вони досягли.