Фицо заявил, что командир "Грузинского легиона" якобы планировал переворот в Словакии
Словакия закрыла въезд в страну Мамуке Мамулашвили после того, как правительство связало с его подразделением вероятную попытку государственного переворота.
Командиру "Грузинского легиона" Мамуке Мамулашвили был запрещен въезд в Словакию после того, как премьер-министр Роберт Фицо заявил, что он и его подразделение якобы пытались совершить государственный переворот. Об этом сообщает Dennik N.
По словам главы МВД Словакии Матуша Шутая Эштока, всего в список лиц, которым запрещен въезд в Словакию, попали 10 человек, и их количество может увеличиться.
Премьер-министр Роберт Фицо не ответил на вопрос журналиста о том, как именно командир "Грузинского легиона", который воюет в Украине против России, должен был организовать протесты в Словакии, зато обвинил СМИ в поддержке конца правительства Фицо.
На пресс-конференции он показал фото Мамулашвили и Люси Штасселовой из инициативы "Мир для Украины" и комментатором издания Denník N Мартином М. Шимечкой.
Штасселова познакомилась с Мамукой Мамулашвили на обсуждении его книги, когда он был в Словакии почти два года назад. Шимечка вместе с журналистами Denník N был в составе миссии, которая доставила в подразделение Мамулашвили машины скорой помощи и гуманитарную помощь, собранную гражданами Словакии.
По словам директора Словацкой информационной службы (SIS) Павела Гашпара, спецслужба подтвердила личные и экономические связи "Грузинского легиона" с общественным сектором и оппозицией. Он не уточнил, о каких именно связях идет речь.
Реакция Мамуки Мамулашвили
Мамука Мамулашвили прокомментировал заявление Фицо, назвав ситуацию "забавной".
"Ладно, я как-нибудь пойму, почему они смеют обвинять нас в развязывании протестов в Грузии. А в Словакии? Я нахожу это действительно забавным и очень интересным", — заявил командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили, который воюет со своим подразделением на стороне Украины с самого начала российской агрессии против Украины.
Он отметил, что не знает Люси Штасселову из инициативы "Мир Украине", как и прочих словацких оппозиционеров, а также сказал, что имя Михала Шимечки ему ничего не говорит: у него просто нет времени следить за словацкой внутренней политикой.
Штасселова объяснила, как появилась фотография с Мамулашвили — она сделала фото с ним почти два года назад в Братиславе на дискуссии Denník N, посвященной книге Томаша Форро, где Мамулашвили, главный герой книги, также был гостем.
"Я нечасто бываю в Словакии, если они захотят запретить мне въезд туда, они легко это сделают", — сказал Мамулашвили и отметил, что уже слышал подобную риторику от бывшего президента Украины Виктора Януковича, который бежал в Россию. В "Грузинском легионе" также сделали заявление, заявив, что "решительно отвергают беспочвенные и абсурдные обвинения словацких властей в нашей причастности к предполагаемому государственному перевороту против премьер-министра Роберта Фицо".
"Эти обвинения являются не чем иным, как преднамеренной попыткой дискредитировать наше подразделение, которое с 2014 года сражается вместе с Украиной в ее борьбе против российской агрессии… У Грузинского легиона одна миссия: защищать Украину от российской агрессии. Мы не вмешиваемся во внутренние дела Словакии, Грузии или любой другой страны", — отметили в легионе.
На этом фоне, а также на фоне продолжающихся многотысячных протестов против своего правительства премьер Словакии Роберт Фицо начал говорить о подготовке "Майдана" в стране, обвинив Украину в причастности к этому.
А 28 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал украинского президента "врагом". По словам Фицо, Словакия хочет и дальше покупать российский газ и требует его транспортировки из Украины.