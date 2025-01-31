Фіцо заявив, що командир "Грузинського легіону" нібито планував переворот у Словаччині

Словаччина закрила в'їзд до країни Мамуці Мамулашвілі після того, як уряд пов'язав із його підрозділом імовірну спробу державного перевороту.

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Командиру "Грузинського легіону" Мамуці Мамулашвілі заборонили в'їзд у Словаччину після того, як прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що він і його підрозділ нібито намагалися здійснити державний переворот. Про це повідомляє Dennik N.

За словами глави МВС Словаччини Матуша Шутая Ештока, загалом до списку осіб, яким заборонено в'їзд до Словаччини, потрапили 10 осіб, і їхня кількість може збільшитися.

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо не відповів на запитання журналіста про те, як саме командир "Грузинського легіону", що воює в Україні проти Росії, мав організувати протести у Словаччині, натомість звинуватив ЗМІ у підтримці кінця уряду Фіцо.

На пресконференції він показав фото Мамулашвілі та Люсі Штасселової з ініціативи "Мир для України" і коментатором видання Denník N Мартіном М. Шимечкою.

Штасселова познайомилася з Мамукою Мамулашвілі на обговоренні його книги, коли він був у Словаччині майже два роки тому. Шимечка разом із журналістами Denník N був у складі місії, яка доправила в підрозділ Мамулашвілі машини швидкої допомоги та гуманітарну допомогу, зібрану громадянами Словаччини.

Фото словаків, які привезли допомогу, з Мамулашвілі Фото: Скриншот

За словами директора Словацької інформаційної служби (SIS) Павела Гашпара, спецслужба підтвердила особисті та економічні зв'язки "Грузинського легіону" з громадським сектором і опозицією. Він не уточнив, про які саме зв'язки йдеться.

Реакція Мамуки Мамулашвілі

Мамука Мамулашвілі прокоментував заяву Фіцо, назвавши ситуацію "кумедною".

"Гаразд, я якось зрозумію, чому вони сміють звинувачувати нас у розв'язанні протестів у Грузії. А в Словаччині? Я знаходжу це справді кумедним і дуже цікавим", — заявив командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі, який воює зі своїм підрозділом на боці України від самого початку російської агресії проти України.

Він зазначив, що не знає Люсі Штасселову з ініціативи "Мир Україні", як і інших словацьких опозиціонерів, а також сказав, що ім'я Міхала Шімечки йому нічого не говорить: у нього просто немає часу стежити за словацькою внутрішньою політикою.

Штасселова пояснила, як з'явилася фотографія з Мамулашвілі — вона зробила фото з ним майже два роки тому в Братиславі на дискусії Denník N, присвяченій книжці Томаша Форро, де Мамулашвілі, головний герой книги, також був гостем.

"Я нечасто буваю в Словаччині, якщо вони захочуть заборонити мені в'їзд туди, вони легко це зроблять", — сказав Мамулашвілі і зазначив, що вже чув подібну риторику від колишнього президента України Віктора Януковича, який утік до Росії. У "Грузинському легіоні" також зробили заяву, заявивши, що "рішуче відкидають безпідставні й абсурдні звинувачення словацької влади в нашій причетності до ймовірного державного перевороту проти прем'єр-міністра Роберта Фіцо".

"Ці звинувачення є нічим іншим, як навмисною спробою дискредитувати наш підрозділ, який з 2014 року воює разом з Україною в її боротьбі проти російської агресії... У Грузинського легіону одна місія: захищати Україну від російської агресії. Ми не втручаємося у внутрішні справи Словаччини, Грузії чи будь-якої іншої країни", — зазначили в легіоні.

На цьому тлі, а також на тлі багатотисячних протестів проти свого уряду, що тривають, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо почав говорити про підготовку "Майдану" в країні, звинувативши Україну в причетності до цього.

А 28 січня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав українського президента "ворогом". За словами Фіцо, Словаччина хоче і далі купувати російський газ і вимагає його транспортування з України.