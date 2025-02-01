Не узнают родные: мужчина впервые за 10 лет сбрил волосы (видео)

Алекс Хейзен поделилась видео, в котором ее муж по имени Мэтт избавляется от своих длинных кудрей. Пользователи соцсетей удивлены преображением мужчины.

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В сети набирает популярность видео, в котором мужчина по имени Мэтт впервые за десять лет решается на радикальную смену образа. Опубликованный в TikTok ролик мгновенно стал вирусным, набрав более 1,2 млн просмотра, а пользователи соцсети активно обсуждают его новую стрижку.

Видео было опубликовано женой героя истории, Алекс Хейзен. В нем ее супруг Мэтт демонстрирует свои длинные вьющиеся локоны перед тем, как взять ножницы и сбрить их. Подписав видео словами:

"Ваш муж говорит: "Я собираюсь сбрить волосы" впервые с тех пор, как вы познакомились", — подписала она видео.

Многие зрители отметили, что после стрижки мужчина стал похож на участника британского реалити-шоу Love Island.

По словам Алекс, причиной столь смелого решения стали неудобства, связанные с уходом за волосами. Кроме того, недавно в их доме появилась сауна, и Мэтт признался, что вьющиеся волосы создают дополнительный дискомфорт при высоких температурах.

Однако, как только он сделал первый проход ножницами, его охватило сомнение.

"Он сразу сказал: "Это была ошибка", потому что выглядел почти лысым", — рассказала Алекс.

Тем не менее она поддержала мужа, стараясь подбодрить его в этот момент. После завершения стрижки стало ясно, что решение оказалось удачным.

"Мне очень понравилось! По-моему, он так хорошо выглядит", — призналась Алекс. Сам Мэтт также остался доволен переменами и заявил, что сохранит новый образ до лета.

Родные и друзья мужчины также были шокированы трансформацией, ведь многие помнили его только с длинными волосами. Однако, по словам Алекс, никто не удивился, что ему идет новый стиль.

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