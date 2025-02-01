Не впізнають рідні: чоловік уперше за 10 років збрив волосся (відео)

Алекс Гейзен поділилася відео, в якому її чоловік на ім'я Метт позбавляється своїх довгих кучерів. Користувачі соцмереж здивовані перетворенням чоловіка.

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У мережі набирає популярності відео, в якому чоловік на ім'я Метт уперше за десять років наважується на радикальну зміну образу. Опублікований у TikTok ролик миттєво став вірусним, набравши понад 1,2 млн переглядів, а користувачі соцмережі активно обговорюють його нову стрижку.

Відео було опубліковано дружиною героя історії, Алекс Гейзен. У ньому її чоловік Метт демонструє свої довгі кучеряві локони перед тим, як узяти ножиці і збрити їх. Підписавши відео словами:

"Ваш чоловік каже: "Я збираюся збрити волосся" вперше відтоді, як ви познайомилися", — підписала вона відео.

Багато глядачів відзначили, що після стрижки чоловік став схожий на учасника британського реаліті-шоу Love Island.

За словами Алекс, причиною такого сміливого рішення стали незручності, пов'язані з доглядом за волоссям. Крім того, нещодавно в їхньому будинку з'явилася сауна, і Метт зізнався, що кучеряве волосся створює додатковий дискомфорт за високих температур.

Однак, щойно він зробив перший прохід ножицями, його охопив сумнів.

"Він одразу сказав: "Це була помилка", тому що виглядав майже лисим", — розповіла Алекс.

Проте вона підтримала чоловіка, намагаючись підбадьорити його в цей момент. Після завершення стрижки стало зрозуміло, що рішення виявилося вдалим.

"Мені дуже сподобалося! По-моєму, він має такий гарний вигляд", — зізналася Алекс. Сам Метт також залишився задоволений змінами й заявив, що збереже новий образ до літа.

Рідні та друзі чоловіка також були шоковані трансформацією, адже багато хто пам'ятав його тільки з довгим волоссям. Однак, за словами Алекс, ніхто не здивувався, що йому личить новий стиль.

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