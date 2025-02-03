"Ковер из ракушек и звезд": миллионы моллюсков замерзли на пляже в Германии (фото)

Ночной прилив выбросил мидии и морские звезды на берег острова в Северном море. Из-за холодов мидии не могут зарываться в песок, замерзают и становятся легкой добычей для птиц.

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Миллионы мидий замерзли на пляже немецкого острова Нордернай в Северном море. В результате скопились огромные массы мертвых мидий, сообщил таблоид Bild.

Ночной прилив выбросил моллюсков на берег. Вода и воздух зимой настолько холодные, что мидии не могли двигаться и закопаться в песок. По этой причине они остались на берегу и замерзли.

"Морские черенки" не могут переносить сильный холод

Особенно чувствительны к холоду "морские черенки" длиной около 17 сантиметров. Они обитают вдоль западного побережья Тихого океана от Алеутских островов, Аляски до Писмо-Бич в Калифорнии. В Северном море они появились лишь в 1979 году, сообщило Управление водными ресурсами Нижней Саксонии.

Чайки и кулики-сороки будут кормиться моллюсками

В отличие от других мидий они практически не переносят заморозки. На кадрах "ковра из ракушек" среди мертвых моллюсков видны замерзшие морские звезды.

Подобное явление происходит раз в несколько лет. Местные власти уверены, что опасаться за экосистему из-за этого не надо. Чайки и кулики-сороки теперь вдоволь наедятся моллюсками, это действительно редкая удача для них, говорят экологи.

С наступлением тепла мидиям будет легче зарываться в песчаные участки Северного моря с сильным течением.

Фокус уже писал, как в молотом кофе выявили частицы тараканов. Практически в каждом мешке кофейных зерен можно найти около 10% фрагментов насекомых.

Ученые ранее обнаружили, что некоторые виды моллюсков используют так называемое "оптоволокно" для получения питания.