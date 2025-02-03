"Килим із черепашок і зірок": мільйони молюсків замерзли на пляжі в Німеччині (фото)

Нічний приплив викинув мідії та морські зірки на берег острова в Північному морі. Через холоди мідії не можуть зариватися в пісок, замерзають і стають легкою здобиччю для птахів.

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Мільйони мідій замерзли на пляжі німецького острова Нордернай у Північному морі. У результаті скупчилися величезні маси мертвих мідій, повідомив таблоїд Bild.

Нічний приплив викинув молюсків на берег. Вода і повітря взимку настільки холодні, що мідії не могли рухатися і закопатися в пісок. З цієї причини вони залишилися на березі й замерзли.

"Морські черенки" не можуть переносити сильний холод

Особливо чутливі до холоду "морські черенки" довжиною близько 17 сантиметрів. Вони мешкають уздовж західного узбережжя Тихого океану від Алеутських островів, Аляски до Пісмо-Біч у Каліфорнії. У Північному морі вони з'явилися лише 1979 року, повідомило Управління водними ресурсами Нижньої Саксонії.

Чайки та кулики-сороки годуватимуться молюсками

На відміну від інших мідій вони практично не переносять заморозки. На кадрах "килима з черепашок" серед мертвих молюсків видно замерзлі морські зірки.

Подібне явище відбувається раз на кілька років. Місцева влада впевнена, що побоюватися за екосистему через це не треба. Чайки та кулики-сороки тепер вдосталь наїдяться молюсками, це справді рідкісна удача для них, кажуть екологи.

З настанням тепла мідіям буде легше зариватися в піщані ділянки Північного моря з сильною течією.

Фокус уже писав, як у меленій каві виявили частинки тарганів. Практично в кожному мішку кавових зерен можна знайти близько 10% фрагментів комах.

Вчені раніше виявили, що деякі види молюсків використовують так зване "оптоволокно" для отримання харчування.