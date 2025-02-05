Мороз почти до -24°C: чем уникален самый холодный и снежный город Африки (фото)

Город Ифран на севере Марокко основали французы в 1929 году, чтобы прятаться от летней жары. Ифрану принадлежит рекорд по самой низкой температуре в Африке и арабском мире.

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Город Ифран на севере Марокко в Северной Африке с населением около 15 000 человек считается самым холодным на материке. На полгода Ифран покрывается снегом, пишет издание Daily Express.

Современный город высоко в Атласских горах основали французы в 1929 году, чтобы европейские колонизаторы могли найти убежище от летней жары в равнинах Марокко. Курортный город стал также популярным местом для обучения горному спорту.

Дома в Ифране построены в традиционном европейском стиле

Дома в Ифране построены в традиционном европейском стиле и напоминают пригороды Франции. В Ифране находится природное озеро Иффер, окруженное разнообразной растительностью, состоящей в основном из вечнозеленого дуба, алеппской сосны и можжевельника.

В городе преобладает континентальный средиземноморский климат с жарким и довольно коротким летом. Зима — долгая, прохладная и влажная, а ночи могут быть очень холодными.

Из-за высоты города и близости к Атлантическому океану, осадки выпадают весьма обильные с октября по апрель. В городе также выпадает много снега с октября и до начала весны.

Среднегодовая температура не превышает 11°C. В 1935 году Ифран установил рекорд по самой низкой температуре в Африке и арабском мире: столбик термометр упал до −23,9 °C.

Фокус уже писал, как впервые за 50 лет в Марокко выпал снег. Высота снежного покрова в некоторых районах достигала полуметра.

В Украине неожиданно меняется погода: настоящая зима со снегопадами ожидается 5 и 6 февраля. Температура воздуха может опуститься до -8 градусов.