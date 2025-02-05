Мороз майже до -24°C: чим унікальне найхолодніше і найсніжніше місто Африки (фото)

Місто Іфран на півночі Марокко заснували французи 1929 року, щоб ховатися від літньої спеки. Іфрану належить рекорд за найнижчою температурою в Африці та арабському світі.

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Місто Іфран на півночі Марокко в Північній Африці з населенням близько 15 000 осіб вважається найхолоднішим на материку. На півроку Іфран покривається снігом, пише видання Daily Express.

Сучасне місто високо в Атлаських горах заснували французи 1929 року, щоб європейські колонізатори могли знайти притулок від літньої спеки в рівнинах Марокко. Курортне місто стало також популярним місцем для навчання гірського спорту.

Будинки в Іфрані побудовані в традиційному європейському стилі

Будинки в Іфрані побудовані в традиційному європейському стилі і нагадують передмістя Франції. В Іфрані розташоване природне озеро Іффер, оточене різноманітною рослинністю, що складається переважно з вічнозеленого дуба, алеппської сосни і ялівцю.

У місті переважає континентальний середземноморський клімат зі спекотним і досить коротким літом. Зима — довга, прохолодна і волога, а ночі можуть бути дуже холодними.

Через висоту міста і близькість до Атлантичного океану опади випадають вельми рясні з жовтня по квітень. У місті також випадає багато снігу з жовтня і до початку весни.

Середньорічна температура не перевищує 11°C. У 1935 році Іфран встановив рекорд за найнижчою температурою в Африці та арабському світі: стовпчик термометра впав до -23,9 °C.

Фокус уже писав, як вперше за 50 років у Марокко випав сніг. Висота снігового покриву в деяких районах сягала півметра.

В Україні несподівано змінюється погода: справжня зима зі снігопадами очікується 5 і 6 лютого. Температура повітря може опуститися до -8 градусів.