"Это трудно для всех": Папа Римский призвал молодежь Украины простить своих врагов

Папа Франциск признал, что прощение является сложным процессом даже для него. Понтифик убежден, что надо "продолжать двигаться вперед и всегда прощать".

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В субботу, 1 февраля, впервые в истории состоялась онлайн-встреча Папы Римского с украинской молодежью. Понтифик отвечал на вопросы молодых украинцев, призвал их простить своих врагов и противостоять инстинкту "отвечать на удар ударом". Об этом пишет Vatican News.

На онлайн-встречу с Папой Франциском приехали в Патриарший собор Воскресения Христова в Киеве более 250 молодых людей из греко-католических и римо-католических епархий.

Онлайн-встреча Папы Франциска с украинской молодежью Фото: УГКЦ

Папа предложил молодежи задать любые вопросы. 17-летняя девушка рассказала о брате-военном, который получил несколько ранений и оказался в окружении врага. 18-летний харьковчанин поделился болью утраты друзей.

21-летняя учительница Илиана Добра из Ужгорода задала вопрос: "Стоит ли умирать за свою страну?". Папа ответил, что "сегодняшняя жизнь обесценена". По его словам, "война и деньги ставятся выше человеческой жизни".

"Война всегда разрушает. Лекарством является диалог: всегда, между собой, даже с теми, кто нам противостоит. Пожалуйста, никогда не уставайте от диалога. Мир строится через диалог. Это правда, что иногда диалог невозможен из-за упрямства некоторых, но мы всегда должны прилагать усилия", — отметил Папа Римский.

Понтифик показал маленькое Евангелие в камуфляжной обложке, с которым пошел на передовую украинский солдат Александр.

Папа Римский держит Евангелие украинского военного Фото: УГКЦ

"Для меня это реликвия юноши, который отдал свою жизнь за мир. Я храню ее на своем столе и молюсь за ней каждый день. Мы должны помнить наших героев, которые защищали свою Родину. Украинский народ страдает. Давайте откроем глаза и увидим, что делает война!", — подчеркнул Папа Франциск.

Папа Римский призвал простить своих врагов

35-летняя Татьяна из Чикаго подняла вопрос прощения: "Как научить детей прощать, когда война оставляет глубокие раны в сердцах?".

Папа Римский признал, что прощение — сложный процесс.

"Это трудно для всех, даже для меня. Но мне помогает эта мысль: я должен простить, как меня простили. Каждый из нас должен помнить, как мы были прощены. Искусство прощения нелегко, но мы должны продолжать двигаться вперед и всегда прощать", — сказал он.

Напомним, в воскресенье, 15 декабря, Папа Франциск назвал украинцев и россиян "двоюродными братьями".

26 декабря глава УГКЦ Святослав Шевчук заявил, что Папа Римский принял приглашение посетить Украину.