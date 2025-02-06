"Це важко для всіх": Папа Римський закликав молодь України пробачити своїм ворогам

Папа Франциск визнав, що прощення є складним процесом навіть для нього. Понтифік переконаний, що треба "продовжувати рухатися вперед і завжди прощати".

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У суботу, 1 лютого, вперше в історії відбулася онлайн-зустріч Папи Римського з українською молоддю. Понтифік відповідав на запитання молодих українців, закликав їх пробачити своїм ворогам і протистояти інстинкту "відповідати на удар ударом". Про це пише Vatican News.

На онлайн-зустріч з Папою Франциском приїхали до Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві понад 250 молодих людей з греко-католицьких та римо-католицьких єпархій.

Онлайн-зустріч Папи Франциска з українською молоддю Фото: УГКЦ

Папа запропонував молоді поставити будь-які запитання. 17-річна дівчина розповіла про брата-військового, який отримав кілька поранень і опинився в оточенні ворога. 18-річний харків'янин поділився болем утрати друзів.

21-річна вчителька Іліана Добра з Ужгорода поставила запитання: "Чи варто вмирати за свою країну?". Папа відповів, що "сьогоднішнє життя знецінене". За його словами, "війна і гроші ставляться вище за людське життя".

"Війна завжди руйнує. Ліками є діалог: завжди, між собою, навіть з тими, хто нам протистоїть. Будь ласка, ніколи не втомлюйтеся від діалогу. Мир будується через діалог. Це правда, що іноді діалог неможливий через упертість деяких, але ми завжди повинні докладати зусиль", — зазначив Папа Римський.

Понтифік показав маленьке Євангеліє в камуфляжній обкладинці, з яким пішов на передову український солдат Олександр.

Папа Римський тримає Євангеліє українського військового Фото: УГКЦ

"Для мене це реліквія юнака, який віддав своє життя за мир. Я зберігаю її на своєму столі і молюся за нею щодня. Ми повинні пам’ятати наших героїв, які захищали свою Батьківщину. Український народ страждає. Відкриймо очі і побачимо, що робить війна!", — наголосив Папа Франциск.

Папа Римський закликав пробачити своїм ворогам

35-річна Тетяна з Чикаго порушила питання прощення: "Як навчити дітей пробачати, коли війна залишає глибокі рани в серцях?".

Папа Римський визнав, що прощення — складний процес.

"Це важко для всіх, навіть для мене. Але мені допомагає ця думка: я повинен пробачити, як мене пробачили. Кожен з нас повинен пам’ятати, як ми були прощені. Мистецтво прощення нелегке, але ми повинні продовжувати рухатися вперед і завжди прощати", — сказав він.

Нагадаємо, у неділю, 15 грудня, Папа Франциск назвав українців і росіян "двоюрідними братами".

26 грудня голова УГКЦ Святослав Шевчук заявив, що Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну.