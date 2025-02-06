Под Москвой разбился легкомоторный самолет, погибли два человека, — СМИ

По информации СМИ, самолет полностью сгорел во время падения. В результате аварии погибли пилот-инструктор и командир.

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В Московской области Российской Федерации в районе аэродрома Мячково в четверг, 6 февраля, разбился легкомоторный самолет. В результате аварии погибли два человека, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что самолет Tecnam P-2002JF Sierra с бортовым номером RA-01808 выполнял учебно-тренировочный полет. Он перестал выходить на связь в 13:11. Борт заметил с неба экипаж другого борта и сообщил об инциденте.

"Самолет Tecnam P-2002JF Sierra вылетел с аэродрома Мячково и упал в поле, выполняя плановый тренировочный полет. Пилоты перестали выходить на связь около 13 часов, позже обломки Tecnam заметили с воздуха. Во время падения самолет полностью сгорел", — пишет Telegram-канал Baza.

В результате аварии погибли пилот-инструктор летной школы Aero Region Training Виталий Кияшко и командир Артем Иванцов.

Погибший при падении самолета

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре подтвердить факт падения легкомоторного самолета в Подмосковье. Там отметили, что проверяются обстоятельства катастрофы.

По информации Telegram-канала SHOT самолет, упавший в Подмосковье, был выпущен 14 лет назад — в 20211 году. Предположительно, он принадлежал компании "Челавиа", базирующейся на аэродроме Мячково, возле которого и произошла трагедия. Борт способен развивать скорость до 290 км/ч.

Аэродром Мячково находится в 16 от Московской кольцевой автомобильной дороги. До 2009 года являлся аэропортом.

Напомним, что в России 4 февраля выпали из окон сразу два топ-чиновника. Руководитель Федеральной антимонопольной службы в Карелии Артур Пряхин якобы покончил с собой, а сотрудник судебно-экспертного центра Следственного комитета в Москве Алексей Зубков выжил, но ничего не помнит.

Добавим, что 5 февраля в российском городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края прогремели взрывы. По информации руководителя Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрея Коваленко, прилет был в районе аэродрома Приморско-Ахтарска, где располагается один из складов с "Шахедами". Позже Генштаб ВСУ подтвердил поражение аэродрома.