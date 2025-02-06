Під Москвою розбився легкомоторний літак, загинули дві особи, — ЗМІ

За інформацією ЗМІ, літак повністю згорів під час падіння. В результаті аварії загинули пілот-інструктор та командир.

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У Московській області Російської Федерації у районі аеродрому М’ячково в четвер, 6 лютого, розбився легкомоторний літак. В результаті аварії загинуло двоє людей, повідомляє Telegram-канал Mash.

Зазначається, що літак Tecnam P-2002JF Sierra з бортовим номером RA-01808 виконував навчально-тренувальний політ. Він перестав виходити на зв'язок о 13:11. Борт помітив з неба екіпаж іншого борту та повідомив про інцидент.

"Літак Tecnam P-2002JF Sierra вилетів з аеродрому М'ячково та впав у поле, виконуючи плановий тренувальний політ. Пілоти перестали виходити на зв'язок близько 13 години, пізніше уламки Tecnam помітили з повітря. Під час падіння літак повністю згорів", — пише Telegram-канал Baza.

В результаті аварії загинули пілот-інструктор льотної школи Aero Region Training Віталій Кияшко та командир Артем Іванцов.

Загиблий при падінні літака

В Московській міжрегіональній транспортній прокуратурі підтвердити факт падіння легкомоторного літака в Підмосков'ї. Там зазначили, що перевіряються обставини катастрофи.

За інформацією Telegram-канала SHOT літак, що впав у Підмосков'ї, був випущений 14 років тому — у 20211 році. Імовірно, він належав компанії "Челавіа", що базується на аеродромі М'ячково, біля якого і сталася трагедія. Борт здатний розвивати швидкість до 290 км/год.

Аеродром М'ячково знаходиться в 16 від Московської кільцевої автомобільної дороги. До 2009 року був аеропортом.

Нагадаємо, що у Росії 4 лютого випали з вікон одразу два топ чиновники. Керівник Федеральної антимонопольної служби у Карелії Артур Пряхін нібито наклав на себе руки, а співробітник судово-експертного центру Слідчого комітету в Москві Олексій Зубков вижив, але нічого не пам'ятає.

Додамо, що 5 лютого у російському місті Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю пролунали вибухи. За інформацією керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрія Коваленка, приліт був у районі аеродрому Приморсько-Ахтарська, де розташовується один зі складів з "Шахедами". Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив ураження аеродрому.