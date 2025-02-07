"Война" за канал: Панама разрывает договор с Китаем и обвиняет США во лжи

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американским судам больше не нужно платить сбор за проход через Панамский канал. А президент Панамы заявил, что он лжет.

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Напряжение между Панамой и США, возникшее после возвращения Дональда Трампа в Белый дом продолжает нарастать. Так, президент США неоднократно заявлял о своем желании вернуть над Панамским каналом, говоря, что его якобы контролирует Китай. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино за 90 дней до конца срока объявил, что его страна выходит из инициативы КНР "Один пояс, один путь", и ему пришлось опровергать заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что теперь американские суда якобы не должны платить за проход по каналу. Об этом сообщает ВВС.

Спор США и Панамы из-за канала не прекращается

Госсекретарь США Марко Рубио назвал плату за проход американских судов через Панамский канал "абсурдной" из-за договора, обязывающего США защищать канал в случае его нападения.

Панамский канал — это проход длиной 82 км, соединяющий Атлантический и Тихий океаны через территорию Панамы.

За пересечение водного пути все суда обязаны платить сбор, размер которого зависит от размера и типа, однако суда США имеют приоритет при проходе.

В сообщении на X Государственный департамент США написал: "Суда правительства США теперь могут проходить через Панамский канал без взимания платы, что экономит правительству США миллионы долларов в год".

Сообщение Госдепартамента США о Панамском канале

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино отреагировал на это заявление, заявив, что он отвергает "этот метод управления двусторонними отношениями на основе лжи и фальши".

Он попросил своего посла в Вашингтоне предпринять "решительные шаги", чтобы отвергнуть это утверждение, назвав его "просто и откровенно нетерпимым".

Мулино добавил, что суда США, включая военные корабли, платили "6–7 млн ​​долларов в год" за право прохода.

"Нельзя сказать, что сборы за проход через канал подрывают экономику Соединенных Штатов", — добавил он.

Администрация Панамского канала (ACP) также сделала заявление, в котором сообщила, что "не вносила никаких корректировок" в размер сборов, добавив, что она открыта для диалога.

Однако после встречи Марко Рубио и Хосе Рауля Мулино Панама объявила, что не будет продлевать свое членство в китайской программе строительства инфраструктуры, известной как инициатива "Один пояс, один путь".

Рубио приветствовал этот шаг, назвав его "большим шагом вперед", хотя Панама отрицает, что решение было принято по просьбе США.

Трамп выразил опасения, что Китай может закрыть канал в США в случае кризиса, однако Панама и Китай это решительно отрицают.

В среду официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что партнерство с Панамой приносит "плодотворные результаты", и призвал страну "сопротивляться внешнему вмешательству".

Президент Панамы подчеркнул, что решение было принято им лично.

"Я не знаю, на что полагались те, кто в свое время подписал это соглашение с Китаем. Какие невероятные выгоды оно принесло Панаме за все эти годы? Что дала стране инициатива "Один пояс, один путь"?" — заявил Мулино.

Согласно условиям соглашения, меморандум автоматически продлевался каждые три года. Очередное продление ожидалось в 2026 году, однако стороны могли расторгнуть договор, уведомив друг друга за три месяца до этого срока.

Напомним, США построили канал в начале 20 века, но после многих лет протестов президент Джимми Картер подписал договор с Панамой в 1977 году о постепенной передаче контроля над водным путем. Трамп назвал это "большой ошибкой" после возвращения в офис.

Панамский канал Фото: Getty Images

В своей инагурационной речи президент США Дональд Трамп заявил, что каналом управляет Китай, и сообщил, что "мы вернем его обратно".

Мулино отверг эти обвинения и план, заявив, что торговый путь "находится и останется" в руках Панамы.

Фокус писал о Панамском канале, а также о том, какое реально влияние на Панаму имеет Китай.