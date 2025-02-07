"Війна" за канал: Панама розриває договір із Китаєм і звинувачує США у брехні

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що американським судам більше не потрібно платити збір за прохід через Панамський канал. А президент Панами заявив, що він бреше.

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Напруга між Панамою і США, що виникла після повернення Дональда Трампа в Білий дім, продовжує наростати. Так, президент США неодноразово заявляв про своє бажання повернути над Панамським каналом, кажучи, що його нібито контролює Китай. Президент Панами Хосе Рауль Муліно за 90 днів до кінця терміну оголосив, що його країна виходить з ініціативи КНР "Один пояс, один шлях", і йому довелося спростовувати заяву держсекретаря США Марко Рубіо про те, що тепер американські судна нібито не повинні платити за прохід каналом. Про це повідомляє ВВС.

Суперечка США і Панами через канал не припиняється

Держсекретар США Марко Рубіо назвав плату за прохід американських суден через Панамський канал "абсурдною" через договір, що зобов'язує США захищати канал у разі його нападу.

Панамський канал — це прохід завдовжки 82 км, що з'єднує Атлантичний і Тихий океани через територію Панами.

За перетин водного шляху всі судна зобов'язані платити збір, розмір якого залежить від розміру і типу, проте судна США мають пріоритет при проході.

У повідомленні на X Державний департамент США написав: "Судна уряду США тепер можуть проходити через Панамський канал без стягнення плати, що економить уряду США мільйони доларів на рік".

Повідомлення Держдепартаменту США про Панамський канал

Президент Панами Хосе Рауль Муліно відреагував на цю заяву, заявивши, що він відкидає "цей метод управління двосторонніми відносинами на основі брехні та фальші".

Він попросив свого посла у Вашингтоні зробити "рішучі кроки", щоб відкинути це твердження, назвавши його "просто і відверто нетерпимим".

Муліно додав, що судна США, включно з військовими кораблями, платили "6-7 млн доларів на рік" за право проходу.

"Не можна сказати, що збори за прохід через канал підривають економіку Сполучених Штатів", — додав він.

Адміністрація Панамського каналу (ACP) також зробила заяву, в якій повідомила, що "не вносила жодних коригувань" у розмір зборів, додавши, що вона відкрита для діалогу.

Однак після зустрічі Марко Рубіо і Хосе Рауля Муліно Панама оголосила, що не буде продовжувати своє членство в китайській програмі будівництва інфраструктури, відомій як ініціатива "Один пояс, один шлях".

Рубіо привітав цей крок, назвавши його "великим кроком уперед", хоча Панама заперечує, що рішення було ухвалено на прохання США.

Трамп висловив побоювання, що Китай може закрити канал у США в разі кризи, проте Панама і Китай це рішуче заперечують.

У середу офіційний представник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив, що партнерство з Панамою приносить "плідні результати", і закликав країну "чинити опір зовнішньому втручанню".

Президент Панами наголосив, що рішення ухвалив він особисто.

"Я не знаю, на що покладалися ті, хто свого часу підписав цю угоду з Китаєм. Які неймовірні вигоди вона принесла Панамі за всі ці роки? Що дала країні ініціатива "Один пояс, один шлях"?" — заявив Муліно.

Згідно з умовами угоди, меморандум автоматично продовжувався кожні три роки. Чергове продовження очікувалося 2026 року, проте сторони могли розірвати договір, повідомивши одна одну за три місяці до цього терміну.

Нагадаємо, США побудували канал на початку 20 століття, але після багатьох років протестів президент Джиммі Картер підписав договір із Панамою 1977 року про поступову передачу контролю над водним шляхом. Трамп назвав це "великою помилкою" після повернення в офіс.

Панамський канал Фото: Getty Images

У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп заявив, що каналом керує Китай, і повідомив, що "ми повернемо його назад".

Муліно відкинув ці звинувачення і план, заявивши, що торговий шлях "перебуває і залишиться" в руках Панами.

Фокус писав про Панамський канал, а також про те, який реальний вплив на Панаму має Китай.