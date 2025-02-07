В Нью-Йорке за $11 млн продали трехсотлетнюю скрипку Страдивари за $11 млн

Деньги от продажи скрипки, которая когда-то принадлежала виртуозу 19-го века Йозефу Йоахиму, пойдут на стипендиальную программу Консерватории Новой Англии.

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Скрипку Страдивари, изготовленную в 1714 году, продали на аукционе в Нью-Йорке за 11,25 миллиона долларов (9,1 миллиона фунтов стерлингов). Ожидалось, что она может установить новый мировой рекорд для музыкальных инструментов, однако превзойти отметку в 15,9 миллиона долларов, установленную в 2011 году скрипкой Lady Blunt, не удалось. Об этом сообщает The Guardian.

Этот уникальный 311-летний инструмент, который аукционный дом Sotheby's охарактеризовал как "шедевр звучания", когда-то принадлежал выдающемуся венгерскому скрипачу XIX века Йожефу Йоахиму — близкому другу композитора Иоганнеса Брамса.

В 2015 году, после смерти своего последнего владельца, бывшего студента Си-Хона Ма, скрипка была подарена Консерватории Новой Англии с условием, что ее впоследствии продадут для финансирования музыкальных стипендий. Ее называли называли "Йоахим-Ма" по фамилиям ее известных владельцев.

Средства от продажи будут направлены на стипендиальный фонд в Бостонском музыкальном колледже, чтобы поддерживать талантливых молодых скрипачей. Президент консерватории Андреа Калин отметила, что инструмент был настоящей жемчужиной заведения, и лишь немногие студенты имели честь на нем играть. Однако она подчеркнула, что пришло время, когда его можно использовать с еще большей пользой.

Перед началом торгов выпускница консерватории Женева Льюис исполнила Largo из Сонаты №3 Иоганна Себастьяна Баха на этом инструменте для гостей аукциона.

На сегодня сохранилось около 600 скрипок, созданных легендарным итальянским мастером Антонио Страдивари и его семьей в XVII-XVIII веках. Большинство из них находится в частных коллекциях. Некоторые сделки, заключенные частным путем, оцениваются в более чем 20 миллионов долларов.

Скрипка Йоахима-Ма была одним из нескольких инструментов, принадлежавших выдающемуся венгерскому виртуозу и композитору, который в 1879 году исполнил премьеру скрипичного концерта Брамса.

Напомним, на аукционе Reeman Dansie продали кусок торта со свадьбы будущей королевы Елизаветы II и принца Филиппа, состоявшейся в 1947 году.

В США ушел с молотка оригинальный контракт, который Аль Пачино подписал на свою культовую роль Майкла Корлеоне в "Крестном отце 2" Фрэнсиса Форда Коппола.