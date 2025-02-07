У Нью-Йорку за $11 млн продали трьохсотлітню скрипку Страдіварі

Гроші від продажу скрипки, яка колись належала віртуозові 19-го століття Йозефу Йоахіму, підуть на стипендіальну програму Консерваторії Нової Англії.

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Скрипку Страдіварі, виготовлену в 1714 році, продали на аукціоні в Нью-Йорку за 11,25 мільйона доларів (9,1 мільйона фунтів стерлінгів). Очікувалося, що вона може встановити новий світовий рекорд для музичних інструментів, однак перевершити позначку у 15,9 мільйона доларів, встановлену у 2011 році скрипкою Lady Blunt, не вдалося. Про це повідомляє The Guardian.

Цей унікальний 311-річний інструмент, який аукціонний дім Sotheby’s охарактеризував як "шедевр звучання", колись належав видатному угорському скрипалю XIX століття Йожефу Йоахіму — близькому другу композитора Йоганнеса Брамса.

У 2015 році, після смерті свого останнього власника, колишнього студента Сі-Хона Ма, скрипка була подарована Консерваторії Нової Англії з умовою, що її згодом продадуть для фінансування музичних стипендій. Її називали називали "Йоахім-Ма" за прізвищами її відомих власників.

Кошти від продажу будуть спрямовані на стипендійний фонд у Бостонському музичному коледжі, щоб підтримувати талановитих молодих скрипалів. Президентка консерваторії Андреа Калін зазначила, що інструмент був справжньою перлиною закладу, і лише деякі студенти мали честь на ньому грати. Однак вона підкреслила, що прийшов час, коли його можна використати зі ще більшою користю.

Перед початком торгів випускниця консерваторії Женева Льюїс виконала Largo з Сонати №3 Йоганна Себастьяна Баха на цьому інструменті для гостей аукціону.

На сьогодні збереглося приблизно 600 скрипок, створених легендарним італійським майстром Антоніо Страдіварі та його родиною в XVII–XVIII століттях. Більшість із них перебуває у приватних колекціях. Деякі угоди, укладені приватним шляхом, оцінюються у понад 20 мільйонів доларів.

Скрипка Йоахіма-Ма була одним із кількох інструментів, що належали видатному угорському віртуозу та композитору, який у 1879 році виконав прем’єру скрипкового концерту Брамса.

Нагадаємо, на аукціоні Reeman Dansie продали шматок торта з весілля майбутньої королеви Єлизавети ІІ і принца Філіпа, що відбулося у 1947 році.

У США пішов з молотка оригінальний контракт, який Аль Пачіно підписав на свою культову роль Майкла Корлеоне в "Хрещеному батьку 2" Френсіса Форда Коппол.