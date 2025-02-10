Землю продолжает трясти: землетрясения произошли в Зоне 51 в США и на Карибах

Теперь ученые опасаются возникновения цунами, которое дойдет до Пуэрто-Рико.

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Мощное землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Карибском море к северу от Гондураса два дня назад, в результате чего соседние острова и страны объявили предупреждения о возможном цунами. Гигантские волны могут достичь Пуэрто-Рико и Виргинских островов США. А теперь землетрясение произошло в штате Невада и ощущалось в знаменитой Зоне 51, где якобы хранятся тайны об инопланетянах. Об этом пишет The Mirror.

Землетрясение на Карибах

Факт возникновения волн цунами пока не подтвержден, и Центр предупреждения о цунами ведет мониторинг для оценки угрозы.

Первоначально Центр предупреждения о цунами сообщил о землетрясении магнитудой 8, однако затем пересмотрел оценку и назвал его крупнейшим землетрясением в мире с 2023 года.

"Каймановы острова находятся под угрозой цунами. Жителям, проживающим вблизи береговой линии, рекомендуется переехать вглубь страны", — заявило правительство Каймановых островов.

Теперь там опасаются повторного землетрясения и напоминают, что ранним признаком возможного цунами может быть отступление морской воды у береговой линии в океан.

А землетрясение магнитудой 2,8 произошло неподалеку от Лас-Вегаса на секретной военной испытательной базе, прозванной Зона 51.

Геологическая служба США сообщила, что эпицентр землетрясения находился к востоку от долины Амаргоса, примерно в 70 км от объекта ВВС США, печально известного заговорами о его связи с инопланетянами и НЛО.

Неизвестно, вызвал ли относительно небольшой толчок какие-либо структурные повреждения базы, периметр которой составляет примерно 11 миль , что не позволяет никому получить к ней доступ без допуска высокого уровня. Сама Невада подвержена землетрясениям и ежегодно испытывает десятки тысяч микротолчков. Землетрясения магнитудой от 2,5 до 5,4 "часто ощущаются, но вызывают лишь незначительные повреждения", — говорят в Мичиганском технологическом университете.

Напомним, тем временем греческий курорт Санторини продолжает трясти. На островах произошло уже более 2000 небольших землетрясений, что вызвало панику среди местных жителей и туристов. Известно, что "рой землетрясений" также затронул другие близлежащие острова в Эгейском море.

Паника на Санторини

В Израиле на этот случай выпустили предупреждение о цунами. Отмечается, что у жителей страны будет до 2 часов на подготовку в случае катастрофы.