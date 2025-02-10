Землю продовжує трусити: землетруси сталися в Зоні 51 у США та на Карибах

Тепер учені побоюються виникнення цунамі, яке дійде до Пуерто-Ріко.

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Потужний землетрус магнітудою 7,6 стався в Карибському морі на північ від Гондурасу два дні тому, внаслідок чого сусідні острови та країни оголосили попередження про можливе цунамі. Гігантські хвилі можуть сягнути Пуерто-Ріко та Віргінських островів США. А тепер землетрус стався в штаті Невада і відчувався в знаменитій Зоні 51, де нібито зберігаються таємниці про інопланетян. Про це пише The Mirror.

Землетрус на Карибах

Факт виникнення хвиль цунамі поки не підтверджено, і Центр попередження про цунамі веде моніторинг для оцінки загрози.

Спочатку Центр попередження про цунамі повідомив про землетрус магнітудою 8, проте потім переглянув оцінку і назвав його найбільшим землетрусом у світі з 2023 року.

"Кайманові острови перебувають під загрозою цунамі. Жителям, які проживають поблизу берегової лінії, рекомендується переїхати вглиб країни", — заявив уряд Кайманових островів.

Тепер там побоюються повторного землетрусу і нагадують, що ранньою ознакою можливого цунамі може бути відступ морської води біля берегової лінії в океан.

А землетрус магнітудою 2,8 стався неподалік від Лас-Вегаса на секретній військовій випробувальній базі, що має прізвисько Зона 51.

Геологічна служба США повідомила, що епіцентр землетрусу був на схід від долини Амаргоса, приблизно за 70 км від об'єкта ВПС США, сумно відомого змовами про його зв'язок з інопланетянами і НЛО.

Невідомо, чи спричинив відносно невеликий поштовх якісь структурні пошкодження бази, периметр якої становить приблизно 11 миль, що не дозволяє нікому отримати до неї доступ без допуску високого рівня. Сама Невада схильна до землетрусів і щорічно відчуває десятки тисяч мікропоштовхів. Землетруси магнітудою від 2,5 до 5,4 "часто відчуваються, але спричиняють лише незначні пошкодження", — кажуть у Мічиганському технологічному університеті.

Нагадаємо, тим часом грецький курорт Санторіні продовжує трясти. На островах сталося вже понад 2000 невеликих землетрусів, що спричинило паніку серед місцевих жителів і туристів. Відомо, що "рій землетрусів" також зачепив інші прилеглі острови в Егейському морі.

Паніка на Санторіні

В Ізраїлі на цей випадок випустили попередження про цунамі. Зазначається, що жителі країни матимуть до 2 годин на підготовку в разі катастрофи.