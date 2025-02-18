18 пострадавших: в аэрпорту Торонто при посадке перевернулся самолет (фото, видео)

Журналисты рассказывают, что о причинах аварии пока не сообщают. Сейчас известно, что это произошло после больших снегопадов, которые привели к задержкам и отменам рейсов, а на момент инцидента был сильный ветер.

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В понедельник, 17 февраля, в городе Торонто, в аэропорту Пирсон из-за погодных условий самолет авиакомпании Delta Airlines при посадке перевернулся на взлетно-посадочную полосу. В результате 18 из 80 человек, которые находились на борту, получили ранения. Канадские власти расследуют причину инцидента, пишет Reuters со ссылкой на официальные источники.

По информации издания, это произошло после больших снегопадов, которые привели к задержкам и отменам рейсов. На момент аварии был порывистый ветер и метель.

Журналисты рассказали, что на борту самолета самолет CRJ900 находилось 76 пассажиров и четыре члена экипажа. Три человека, летевших рейсом, получили серьезные травмы, среди них — ребенок. Еще 15 человек были немедленно доставлены в больницу. Отмечается, что сейчас некоторые из ранних уже выписаны.

В Bild добавили, что самолет выполнял рейс из Миннеаполиса в Торонто. Причины аварии пока не установлены, однако, по информации представителя аэропорта, аварийные службы немедленно приступили к работе.

В The New York Times отметили, что катастрофа, вероятно, породит хаос в авиации Канады в ближайшие дни. Со ссылкой на данные метеослужбы журналисты рассказали, что во время аварии дул сильный ветер со скоростью около 29 миль в час с порывами до 38 миль в час. Также сообщалось о снежных заносах в Торонто и части провинции Онтарио, которые за последние несколько дней пострадали от снежных бурь.

Издание рассказывает, что самолет принадлежит Endeavour Air, дочерней компании Delta. Он эксплуатируется на несложных маршрутах более двух десятилетий и имеет солидную репутацию.

На кадрах с места происшествия видно, что самолет лежит на закрытой полосе, рядом находятся пожарные машины. После инцидента был обнаружен дым в задней части фюзеляжа, где расположены двигатели. В соцсетях также появились видео, снятых пассажирами, на них можно увидеть, как люди покидают самолет после инцидента.

Напомним, 7 февраля стало известно, что на оживленной улице города Сан-Паулу (Бразилия) небольшой самолет потерпел крушение. Самолет разбился сразу после взлета, врезавшись в автобус.

Добавим, что в этот же день в морском льду нашли обломки небольшого самолета, который пропал без вести над Аляской. Все 10 человек на борту погибли. Об этом сообщают в соцсети Х Береговой охраны США в регионе Аляска.