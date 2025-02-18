18 постраждалих: в аерпорту Торонто при посадці перекинувся літак (фото, відео)

Журналісти розповідають, що про причини аварії поки не повідомляють. Нині відомо, що це сталось після великих снігопадів, які привели до затримок та скасувань рейсів, а на момент інциденту був сильний вітер.

Related video

В понеділок, 17 лютого, в місті Торонто, в аеропорту Пірсон через погодні умови літак авіакомпанії Delta Airlines при посадці перекинувся на злітно-посадкову смугу. В результаті 18 з 80 осіб, які знаходилися на борту, отримали поранення. Канадська влада розслідує причину інциденту, пише Reuters з посиланням на офіційні джерела.

За інформацією видання, це сталося після великих снігопадів, які привели до затримок та скасувань рейсів. На момент аварії був поривчастий вітер та завірюха.

Журналісти розповіли, що на борту літака літак CRJ900 знаходилось 76 пасажирів і чотири члени екіпажа. Три людини, що летіли рейсом, отримали серйозні травми, серед них — дитина. Ще 15 осіб були негайно доставлені в лікарню. Зазначається, що нині деякі з ранніх уже виписані.

В Bild додали, що літак виконував рейс з Міннеаполісу в Торонто. Причини аварії поки не встановлені, однак, за інформацією представника аеропорту, аварійні служби негайно взялись до роботи.

В The New York Times зазначили, що катастрофа, ймовірно, породить хаос в авіації Канади найближчими днями. З посиланням на дані метеослужби журналісти розповіли, що під час аварії дув сильний вітер зі швидкістю близько 29 миль на годину з поривами до 38 миль на годину. Також повідомлялось про снігові заноси в Торонто та частині провінції Онтаріо, які за останні кілька днів постраждали від сніжних бур.

Видання розповідає, що літак належить до Endeavour Air, дочірньої компанії Delta. Він експлуатується на нескладних маршрутах понад два десятиліття і має солідну репутацію.

На кадрах з місця події видно, що літак лежить на закритій смузі, поруч знаходяться пожежні машини. Після інциденту був виявлений дим у задній частині фюзеляжу, де розташовані двигуни. У соцмережах також з'явилися відео, знятих пасажирами, на них можна побачити, як люди залишають літак після інциденту.

Нагадаємо, 7 лютого стало відомо, що на жвавій вулиці міста Сан-Паулу (Бразилія) невеликий літак зазнав аварії. Літак розбився відразу після зльоту, врізавшись в автобус.

Додамо, що цього ж дня в морському льоду знайшли уламки невеликого літака, який зник безвісти над Аляскою. Усі 10 осіб на борту загинули. Про це повідомляють у соцмережі Х Берегової охорони США в регіоні Аляска.