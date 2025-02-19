В РФ прогремел взрыв на нефтяном месторождении: пострадавшие в тяжелом состоянии, — росСМИ (видео)

После взрыва, по данным медиа, остановили работу более 20 скважин. Раненых ввели в медикаментозный сон.

Related video

В Тюменской области РФ взорвалась буровая вышка, есть пострадавшие. Об этом 19 февраля сообщили в российском медиа "112".

Отмечается, что взрыв на объекте "РН-Уватнефтегаз" прогремел примерно в полночь. В этот момент там проводила ремонт бригада, которая состояла из мастера и трех работников.

"Когда поднимали электроцентробежный насос, произошел выброс газа, который сразу вспыхнул", — передали журналисты.

Двое сотрудников получили ожоги рук и лиц — 22-летний бурильщик Мухамед-Башир Кортоев и его 46-летний помощник Журабек Садиров. Россиян заверили, что пожар быстро потушили, "буквально за 20 минут".

Раненых транспортировали на Кальчинское месторождение, в 100 километрах от места происшествия. Оттуда их забрали вертолетом. По данным СМИ, они являются работниками АО "Ермаковское предприятие по ремонту скважин".

В медиа Baza передали, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Медики их ввели в медикаментозный сон.

"На территории предприятия произошел ГНВП (непредвиденный выброс смеси газа, нефти и воды на поверхность), после чего там начался пожар", — отметили журналисты.

Сообщается, что раненые в момент взрыва находились вблизи эпицентра пожара, поэтому и получили сильные ожоги. Из-за этого происшествия остановили работу 23 других скважин.

Напомним, ночью на 19 февраля БПЛА атаковали Россию, под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Местные показали, что на объекте вспыхнул пожар и начал подниматься столб дыма.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на новости о повреждении НПС "Кропоткинская". Он назвал Украину "бешеной тварью" и заявил об ударе по президенту США Дональду Трампу.