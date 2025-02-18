Медведев посоветовал США наказать Украину из-за удара по станции "Кропоткинская": детали

Компании США владеют от 40% нефтепровода и нефти, которая направляется в Новороссийск из Казахстана, пояснил экс-президент РФ Дмитрий Медведев. Из-за атаки дронов ВСУ на нефтеперекачивающую станцию пострадали доходы американцев.

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По трубопроводу, который проходит через нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" в Краснодарском крае, идет нефть американских компаний из Казахстана. Повреждение этого узла ударит по прибыли компаний и по ценам на нефть. И первое, и второе связано с интересами Соединенных Штатов Америки. О том, что американцы должны наказать Украину за удар по НПС, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале.

Сообщение Медведева появилось 18 февраля, через сутки после сообщений о повреждении НПС "Кропоткинская". Политик напомнил, что станция — часть магистрального нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). По нефтепроводу идет сырье с месторождений в Казахстане, которые частично принадлежат американским и европейским компаниям. Процент собственности США — 40%, западных стран в целом — более 65%, написал чиновник РФ. При этом он заявил, будто Украина намеренно нанесла удар по нефтепроводу, чтобы нанести ущерб этим компаниям.

Атака дронов ВСУ — Медведев об ударе по НПС "Кропоткинская" Фото: Скриншот

В продолжении сообщения Медведев назвал Украину "сальной, жирной, бешеной тварью". Далее заявил, что эта "тварь" укусила "руку, которая ее кормила", то есть США. По мнению россиянина, произошел тройной удар: по компаниям, по Трампу, по ценам на нефть. На этом основании он предложил США "усыпить больное животное для посмертного исследования тканей головного мозга".

Атака дронов ВСУ — Медведев об угрозе для доходов США Фото: Скриншот

Отметим, в 2022 году на портале "Новинарня" анализировали, какие компании США заинтересованы в нефтепроводе КПК, который имеет длину 1 511 км, прокачивает 67 млн тонн нефти в год и направляется в Новороссийск. Акционерами нефтепровода являются Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (15%) и Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%). Нефть, которую прокачивают из Казахстана, принадлежит Chevron (месторождение "Тенгиз") и ExxonMobil (месторождения "Тенгиз" и "Кашаган"), выяснили журналисты.

Атака дронов ВСУ — детали удара по НПС "Кропоткинская"

Отметим, в ночь с 16 на 17 февраля жители Краснодарского края РФ начали публиковать в сети видео с последствиями атаки беспилотников по объектам нефтяной промышленности. На видео видны пожары и слышны звуки взрывов. При этом в Минобороны РФ заверили, что успешно отразили атаку дронов ВСУ.

Между тем источники Фокуса подтвердили ночную атаку и уточнили цели удара — это Ильский нефтеперерабатывающий завод и нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская". Как заявили в нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум", НПС получила повреждения и уменьшила объемы нефти, которая идет в Новороссийск.

Предыдущая атака по НПЗ в Краснодарском крае состоялась 10 февраля. Дроны попали по Афипскому НПЗ, который во второй раз пострадал от попадания. Предыдущий удар состоялся год назад — в мае 2024 года.

Напоминаем, 15 февраля состоялась атака дронов ВСУ на объекты РФ в Калужской области. 13 февраля в ГУР Минобороны сообщили, что получили по радиолокационным комплексам под Москвой.