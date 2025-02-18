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Медведев посоветовал США наказать Украину из-за удара по станции "Кропоткинская": детали

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Фото: Из открытых источников | Дмитрий Медведев обеспокоен ударом дронов по НПС "Кропоткинская" (илстративное фото)

Компании США владеют от 40% нефтепровода и нефти, которая направляется в Новороссийск из Казахстана, пояснил экс-президент РФ Дмитрий Медведев. Из-за атаки дронов ВСУ на нефтеперекачивающую станцию пострадали доходы американцев.

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По трубопроводу, который проходит через нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" в Краснодарском крае, идет нефть американских компаний из Казахстана. Повреждение этого узла ударит по прибыли компаний и по ценам на нефть. И первое, и второе связано с интересами Соединенных Штатов Америки. О том, что американцы должны наказать Украину за удар по НПС, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале.

Сообщение Медведева появилось 18 февраля, через сутки после сообщений о повреждении НПС "Кропоткинская". Политик напомнил, что станция — часть магистрального нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). По нефтепроводу идет сырье с месторождений в Казахстане, которые частично принадлежат американским и европейским компаниям. Процент собственности США — 40%, западных стран в целом — более 65%, написал чиновник РФ. При этом он заявил, будто Украина намеренно нанесла удар по нефтепроводу, чтобы нанести ущерб этим компаниям.

Атака дронов ВСУ, Медведев, нефть, доходы США, НПС Кропоткинская Fullscreen
Атака дронов ВСУ — Медведев об ударе по НПС "Кропоткинская"
Фото: Скриншот

В продолжении сообщения Медведев назвал Украину "сальной, жирной, бешеной тварью". Далее заявил, что эта "тварь" укусила "руку, которая ее кормила", то есть США. По мнению россиянина, произошел тройной удар: по компаниям, по Трампу, по ценам на нефть. На этом основании он предложил США "усыпить больное животное для посмертного исследования тканей головного мозга".

Атака дронов ВСУ, Медведев, нефть, доходы США Fullscreen
Атака дронов ВСУ — Медведев об угрозе для доходов США
Фото: Скриншот

Отметим, в 2022 году на портале "Новинарня" анализировали, какие компании США заинтересованы в нефтепроводе КПК, который имеет длину 1 511 км, прокачивает 67 млн тонн нефти в год и направляется в Новороссийск. Акционерами нефтепровода являются Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (15%) и Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%). Нефть, которую прокачивают из Казахстана, принадлежит Chevron (месторождение "Тенгиз") и ExxonMobil (месторождения "Тенгиз" и "Кашаган"), выяснили журналисты.

Атака дронов ВСУ — детали удара по НПС "Кропоткинская"

Отметим, в ночь с 16 на 17 февраля жители Краснодарского края РФ начали публиковать в сети видео с последствиями атаки беспилотников по объектам нефтяной промышленности. На видео видны пожары и слышны звуки взрывов. При этом в Минобороны РФ заверили, что успешно отразили атаку дронов ВСУ.

Между тем источники Фокуса подтвердили ночную атаку и уточнили цели удара — это Ильский нефтеперерабатывающий завод и нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская". Как заявили в нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум", НПС получила повреждения и уменьшила объемы нефти, которая идет в Новороссийск.

Предыдущая атака по НПЗ в Краснодарском крае состоялась 10 февраля. Дроны попали по Афипскому НПЗ, который во второй раз пострадал от попадания. Предыдущий удар состоялся год назад — в мае 2024 года.

Напоминаем, 15 февраля состоялась атака дронов ВСУ на объекты РФ в Калужской области. 13 февраля в ГУР Минобороны сообщили, что получили по радиолокационным комплексам под Москвой.