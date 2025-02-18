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Медведєв порадив США покарати Україну через удар по станції "Кропоткінська": деталі

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Фото: З відкритих джерел | Дмитро Медведєв стурбований ударом дронів по НПС "Кропоткінська" (ілстративне фото)

Компанії США володіють від 40% нафтопроводу та нафти, яка прямує у Новоросійськ з Казахстану, пояснив експрезидент РФ Дмитро Медведєв. Через атаку дронів ЗСУ на нафтоперекачувальну станцію постраждали доходи американців.

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По трубопроводу, який проходить через нафтоперекачувальну станцію "Кропоткінська" у Краснодарському краї, іде нафта американських компаній з Казахстану. Пошкодження цього вузла вдарить по прибутках компаній і по цінах на нафту. І перше, і друге пов'язане з інтересами Сполучених Штатів Америки. Про те, що американці мають покарати Україну за удар по НПС, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв написав у Telegram-каналі.

Допис Медведєва з'явився 18 лютого, через добу після повідомлень про пошкодження НПС "Кропоткінська". Політик нагадав, що станція — частина магістрального нафтопроводу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК). Нафтопроводом іде сировина з родовищ Казахстані, які частково належать американським та європейським компаніям. Відсоток власності США — 40%, західних країн в цілому — понад 65%, написав посадовець РФ. При цьому він заявив, начебто Україна навмисно завдала удар по нафтопроводу, щоб завдати збитків цим компаніям.

Атака дронів ЗСУ, Медведєв, нафта, прибутки США, НПС Кропоткінська Fullscreen
Атака дронів ЗСУ - Медведєв про удар по НПС "Кропоткінська"
Фото: Скриншот

У продовженні допису Медведєв назвав Україну "сальною, жирною, скаженою тварюкою". Далі заявив, що ця "тварюка" вкусила "руку, яка її годувала", тобто США. На думку росіянина, відбувся потрійний удар: по компаніях, по Трампу, по цінах на нафту. На цій підставі він запропонував США "приспати хвору тварину для посмертного дослідження тканин головного мозку".

Атака дронів ЗСУ, Медведєв, нафта, прибутки США Fullscreen
Атака дронів ЗСУ - Медведєв про загрозу для прибутків США
Фото: Скриншот

Зазначимо, у 2022 році на порталі "Новинарня" аналізували, які компанії США зацікавлені у нафтопроводі КПК, який має довжину 1 511 км, прокачує 67 млн тонн нафти на рік та прямує у Новоросійськ. Акціонерами нафтопроводу є Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (15%) та Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%). Нафта, яку прокачують з Казахстану, належить Chevron (родовище "Тенгіз") та ExxonMobil (родовища "Тенгіз" та "Кашаган"), з'ясували журналісти.

Атака дронів ЗСУ — деталі удару по НПС "Кропоткінська"

Зазначимо, в ніч з 16 на 17 лютого жителі Краснодарського краю РФ почали публікувати у мережі відео з наслідками атаки безпілотників по об'єктах нафтової промисловості. На відео видно пожежі та чути звуки вибухів. При цьому в Міноборони РФ запевнили, що успішно відбили атаку дронів ЗСУ.

Тим часом джерела Фокусу підтвердили нічну атаку і уточнили цілі удару — це Ільський нафтопереробний завод та нафтоперекачувальна станція "Кропоткінська". Як заявили у нафтотранспортній компанії "Каспійський трубопровідний консорціум", НПС отримала пошкодження і зменшила обсяги нафти, яка іде у Новоросійськ.

Попередня атака по НПЗ у Краснодарському краї відбулась 10 лютого. Дрони поцілили по Афіпському НПЗ, який вдруге постраждав від влучання. Попередній удар відбувся рік тому — у травні 2024 року.

Нагадуємо, 15 лютого відбулась атака дронів ЗСУ на об'єкти РФ в Калузькій області. 13 лютого в ГУР Міноборони повідомили, що дістали по радіолокаційних комплексах під Москвою.