Медведєв порадив США покарати Україну через удар по станції "Кропоткінська": деталі

Компанії США володіють від 40% нафтопроводу та нафти, яка прямує у Новоросійськ з Казахстану, пояснив експрезидент РФ Дмитро Медведєв. Через атаку дронів ЗСУ на нафтоперекачувальну станцію постраждали доходи американців.

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По трубопроводу, який проходить через нафтоперекачувальну станцію "Кропоткінська" у Краснодарському краї, іде нафта американських компаній з Казахстану. Пошкодження цього вузла вдарить по прибутках компаній і по цінах на нафту. І перше, і друге пов'язане з інтересами Сполучених Штатів Америки. Про те, що американці мають покарати Україну за удар по НПС, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв написав у Telegram-каналі.

Допис Медведєва з'явився 18 лютого, через добу після повідомлень про пошкодження НПС "Кропоткінська". Політик нагадав, що станція — частина магістрального нафтопроводу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК). Нафтопроводом іде сировина з родовищ Казахстані, які частково належать американським та європейським компаніям. Відсоток власності США — 40%, західних країн в цілому — понад 65%, написав посадовець РФ. При цьому він заявив, начебто Україна навмисно завдала удар по нафтопроводу, щоб завдати збитків цим компаніям.

Атака дронів ЗСУ - Медведєв про удар по НПС "Кропоткінська" Фото: Скриншот

У продовженні допису Медведєв назвав Україну "сальною, жирною, скаженою тварюкою". Далі заявив, що ця "тварюка" вкусила "руку, яка її годувала", тобто США. На думку росіянина, відбувся потрійний удар: по компаніях, по Трампу, по цінах на нафту. На цій підставі він запропонував США "приспати хвору тварину для посмертного дослідження тканин головного мозку".

Атака дронів ЗСУ - Медведєв про загрозу для прибутків США Фото: Скриншот

Зазначимо, у 2022 році на порталі "Новинарня" аналізували, які компанії США зацікавлені у нафтопроводі КПК, який має довжину 1 511 км, прокачує 67 млн тонн нафти на рік та прямує у Новоросійськ. Акціонерами нафтопроводу є Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (15%) та Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%). Нафта, яку прокачують з Казахстану, належить Chevron (родовище "Тенгіз") та ExxonMobil (родовища "Тенгіз" та "Кашаган"), з'ясували журналісти.

Атака дронів ЗСУ — деталі удару по НПС "Кропоткінська"

Зазначимо, в ніч з 16 на 17 лютого жителі Краснодарського краю РФ почали публікувати у мережі відео з наслідками атаки безпілотників по об'єктах нафтової промисловості. На відео видно пожежі та чути звуки вибухів. При цьому в Міноборони РФ запевнили, що успішно відбили атаку дронів ЗСУ.

Тим часом джерела Фокусу підтвердили нічну атаку і уточнили цілі удару — це Ільський нафтопереробний завод та нафтоперекачувальна станція "Кропоткінська". Як заявили у нафтотранспортній компанії "Каспійський трубопровідний консорціум", НПС отримала пошкодження і зменшила обсяги нафти, яка іде у Новоросійськ.

Попередня атака по НПЗ у Краснодарському краї відбулась 10 лютого. Дрони поцілили по Афіпському НПЗ, який вдруге постраждав від влучання. Попередній удар відбувся рік тому — у травні 2024 року.

Нагадуємо, 15 лютого відбулась атака дронів ЗСУ на об'єкти РФ в Калузькій області. 13 лютого в ГУР Міноборони повідомили, що дістали по радіолокаційних комплексах під Москвою.