У РФ прогримів вибух на нафтовому родовищі: постраждалі у важкому стані, — росЗМІ (відео)

Після вибуху, за даними медіа, зупинили роботу понад 20 свердловин. Поранених ввели у медикаментозний сон.

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У Тюменській області РФ вибухнула бурова вежа, є постраждалі. Про це 19 лютого повідомили у російському медіа "112".

Зазначається, що вибух на об'єкті "РН-Уватнефтегаз" прогримів приблизно опівночі. В цей момент там проводила ремонт бригада, яка складалася з майстра та трьох працівників.

"Коли підіймали електровідцентровий насос, стався викид газу, який відразу спалахнув", — передали журналісти.

Двоє співробітників отримали опіки рук і облич — 22-річний бурильник Мухамед-Башир Кортоєв і його 46-річний помічник Журабек Садіров. Росіян запевнили, що пожежу швидко загасили, "буквально за 20 хвилин".

Поранених транспортували на Кальчинське родовище, за 100 кілометрів від місця події. Звідти їх забрали гелікоптером. За даними ЗМІ, вони є працівниками АТ "Єрмаківське підприємство з ремонту свердловин".

У медіа Baza передали, що двоє постраждалих перебувають у важкому стані. Медики їх ввели у медикаментозний сон.

"На території підприємства стався ГНВП (непередбачений викид суміші газу, нафти та води на поверхню), після чого там почалася пожежа", — зауважили журналісти.

Повідомляється, що поранені в момент вибуху перебували поблизу епіцентру пожежі, тому й отримали сильні опіки. Через цю подію зупинили роботу 23 інших свердловин.

Нагадаємо, вночі на 19 лютого БПЛА атакували Росію, під ударом опинився нафтопереробний завод у Самарській області. Місцеві показали, що на об’єкті спалахнула пожежа й почав здійматись стовп диму.

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