Сухогруз из РФ "Павел Грабовский" тонет в Азовском море: судно везло в Турцию кукурузу (видео)

Российский сухогруз получил пробоину возле порта "Азов" и рискует сесть на мель. Моряки не послали сигнал бедствия, зайти в порт на ремонт они не могут, сообщили росСМИ.

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Российский сухогруз "Павел Грабовский" с кукурузой тонет в Азовском море, оно получило пробоину неподалеку от порта Азов. Об этом сообщило российское медиа Baza.

На борту судна находится три тысячи тонн кукурузы, оно следовало из Ростова в Турцию, но 16 февраля возле российского порта "Азов" в Ростовской области в корпусе образовалась пробоина и оно начало тонуть.

"Павел Грабовский" шел под флагом Панамы, его длина 114 метров, а ширина — 14 метров. Сухогруз вышел из Ростова и направлялся в турецкий Самсун.

По данным СМИ, моряки не послали сигнал бедствия, а только запросили разрешение зайти в "Азов" для ремонта судна. Для этого на азовском побережье должен повыситься уровень воды, иначе сухогруз сядет на мель. В помочь судну отправили ледоколы "Капитан Демидов" и "Капитан Чудинов".

Мониторинговый канал "Крымский ветер" сообщает, что сейчас рядом с сухогрузом находится буксир "Георгий Седов". Расстояние от берега составляет 10 километров.

Напомним, возле Испании в декабре 2024 года затонул российский сухогруз Ursa Major, перевозивший люки для атомного ледокола.

В Румынии ранее арестовали сухогруз Usko Mfu, заходившее в Севастополь. Его загрузили ячменем и отправили в Грецию.