Суховантаж із РФ "Павел Грабовский" тоне в Азовському морі: судно везло до Туреччини кукурудзу (відео)

Російський суховантаж дістав пробоїну біля порту "Азов" і ризикує сісти на мілину. Моряки не надіслали сигнал лиха, зайти в порт на ремонт вони не можуть, повідомили росЗМІ.

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Російський суховантаж "Павел Грабовский" із кукурудзою тоне в Азовському морі, воно отримало пробоїну неподалік від порту Азов. Про це повідомило російське медіа Baza.

На борту судна перебуває три тисячі тонн кукурудзи, воно прямувало з Ростова до Туреччини, але 16 лютого біля російського порту "Азов" у Ростовській області в корпусі утворилася пробоїна і воно почало тонути.

"Павел Грабовский" ішов під прапором Панами, його довжина 114 метрів, а ширина — 14 метрів. Суховантаж вийшов із Ростова і прямував до турецького Самсуна.

За даними ЗМІ, моряки не надіслали сигналу лиха, а тільки запросили дозвіл зайти в "Азов" для ремонту судна. Для цього на азовському узбережжі має підвищитися рівень води, інакше суховантаж сяде на мілину. На допомогу судну відправили криголами "Капітан Демидов" і "Капітан Чудінов".

Моніторинговий канал "Кримський вітер" повідомляє, що наразі поруч із суховантажем перебуває буксир "Георгій Сєдов". Відстань від берега становить 10 кілометрів.

Нагадаємо, біля Іспанії в грудні 2024 року затонув російський суховантаж Ursa Major, який перевозив люки для атомного криголама.

У Румунії раніше заарештували суховантаж Usko Mfu, що заходив у Севастополь. Його завантажили ячменем і відправили до Греції.