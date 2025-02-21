"Какие могут быть честные выборы": ведущий Пирс Морган раскритиковал Маска за нападки на Зеленского

Телеведущий возмутился, что у Маска нет никаких замечаний относительно действий Путина и российской армии в Украине и попытался ему объяснить, почему выборы сейчас невозможны.

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Американский телеведущий Пирс Морган, который недавно брал интервью у Владимира Зеленского раскритиковал Илона Маска за его нападки на украинского президента и требования провести выборы в Украине. Свое мнение Пирс Морган высказал в своем Х (Твиттере).

Он спросил предпринимателя, как он представляет сам ход выборов в стране, которая находится в состоянии войны, а значительная часть ее жителей — беженцы, находящиеся за рубежом.

"Илон, как могут быть свободные, честные выборы, которые будут отражать волю народа, если 6 млн украинцев находятся за пределами страны как беженцы, еще 3,5 млн находятся под незаконной российской оккупацией, действует военное положение (запрет на выборы), а Путин бомбит их?", — спросил он Маска.

Телеведущий также заметил, что у Маска почему-то совсем нет претензий к российскому президенту Владимиру Путину, армия которого вторглась на чужую территорию.

"Я восхищаюсь многими вещами, которые ты делаешь, Илон, но твоя злобная атака на президента Зеленского невероятно разочаровала. Почему ты не говоришь ничего негативного о Путине — или вся проблема только в том парне, в чью страну он незаконно вторгся?", — написал Морган.

Напомним, что ранее Илона Маска и Дональда Трампа раскритиковал писатель Стивен Кинг. Он назвал их предателями и "путинолюбами".