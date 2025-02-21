"Які можуть бути чесні вибори": ведучий Пірс Морган розкритикував Маска за нападки на Зеленського

Телеведучий обурився, що у Маска немає жодних зауважень щодо дій Путіна і російської армії в Україні та спробував йому пояснити, чому вибори зараз неможливі.

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Американський телеведучий Пірс Морган, який нещодавно брав інтерв'ю у Володимира Зеленського розкритикував Ілона Маска за його нападки на українського президента та вимоги провести вибори в Україні. Свою думку Пірс Морган висловив у своєму Х (Твіттері).

Він запитав підприємця, як він уявляє сам хід виборів у країні, яка перебуває у стані війни, а значна частина її жителів — біженці, які перебувають за кордоном.

"Ілоне, як можуть бути вільні, чесні вибори, які відображатимуть волю народу, якщо 6 млн українців перебувають за межами країни як біженці, ще 3,5 млн перебувають під незаконною російською окупацією, діє воєнний стан (заборона на вибори), а Путін бомбить їх?", — запитав він Маска.

Телеведучий також зауважив, що у Маска чомусь зовсім немає претензій до російського президента Володимира Путіна, армія якого вторглася на чужу територію.

"Я захоплююся багатьма речами, які ти робиш, Ілоне, але твоя злісна атака на президента Зеленського неймовірно розчарувала. Чому ти не кажеш нічого негативного про Путіна — чи вся проблема лише в тому хлопцеві, в чию країну він незаконно вторгся?", — написав Морган.

Нагадаємо, що раніше Ілона Маска і Дональда Трампа розкритикував письменник Стівен Кінг. Він назвав їх зрадниками і "путінолюбами".