Жена не оценила подарок: в РФ мужчина выбросил на помойку Porsche Macan (фото)

Автомобиль почти за $35 000 был подарком супруге на день влюбленных. Вторая половинка не приняла подарок, машина оказалась в мусорном баке и стала местом для фотографий.

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Житель подмосковного города Мытищи выбросил на мусорку автомобиль Porsche Macan, который изначально был подарком его супруге на день влюбленных 14 февраля. Об этом сообщило российское медиа Baza.

У Сергея и Аллы наступил тяжелый период в отношениях, мужчина захотел спасти семью дорогим подарком и купил жене машину за 3 миллиона рублей (35 тысяч долларов).

Машина была слегка битая после ДТП

Машина была слегка битая после ДТП, супруг планировал починить ее и вручить на 8 марта. Однако он поторопился и все же подарил авто на день влюбленных с обещанием быстро отремонтировать его.

Жена увидела состояние "презента", восприняла поступок как издевку и не приняла авто. Расстроенный Сергей буквально выбросил автомобиль на помойку — в мусорный бак.

Жена увидела состояние "презента" и не приняла авто

Машина с красным бантом на крыше лежит в мусорном контейнере уже 12 дней и стала достопримечательностью города. Местные жители выходят фотографироваться с ней. Знакомые Сергея говорят, что он пока не решил, что делать с подарком, но до 8 марта он пробудет на мусорке.

За выброшенную на помойку машину мужчине грозит штраф

Интересно, что за выброшенную на помойку машину мужчине грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. Сергей нарушил правила обращения с отходами, создав "несанкционированное размещение собственности".

Напомним, недавно был представлен новый Porsche Cayenne Magnum с 930-сильным двигателем.

В Майами на аукционе Sotheby's выставили купе Porsche 928 1981 года, его хотят продать по цене от 125 000 до 175 000 долларов.