Дружина не оцінила подарунок: у РФ чоловік викинув на смітник Porsche Macan (фото)

Автомобіль майже за $35 000 був подарунком дружині на день закоханих. Друга половинка не прийняла подарунок, машина опинилася в сміттєвому баку і стала місцем для фотографій.

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Житель підмосковного міста Митищі викинув на смітник автомобіль Porsche Macan, який спочатку був подарунком його дружині на день закоханих 14 лютого. Про це повідомило російське медіа Baza.

У Сергія та Алли настав важкий період у стосунках, чоловік захотів врятувати сім'ю дорогим подарунком і купив дружині машину за 3 мільйони рублів (35 тисяч доларів).

Машина була злегка бита після ДТП

Машина була злегка бита після ДТП, чоловік планував полагодити її вручити на 8 березня. Однак він поквапився і все ж подарував авто на день закоханих з обіцянкою швидко відремонтувати його.

Дружина побачила стан "презенту", сприйняла вчинок як знущання і не прийняла авто. Засмучений Сергій буквально викинув автомобіль на смітник — у сміттєвий бак.

Дружина побачила стан "презенту" і не прийняла авто

Машина з червоним бантом на даху лежить у сміттєвому контейнері вже 12 днів і стала визначною пам'яткою міста. Місцеві жителі виходять фотографуватися з нею. Знайомі Сергія кажуть, що він поки не вирішив, що робити з подарунком, але до 8 березня він пробуде на смітнику.

За викинуту на смітник машину чоловікові загрожує штраф

Цікаво, що за викинуту на смітник машину чоловікові загрожує штраф у розмірі 5 тисяч рублів. Сергій порушив правила поводження з відходами, створивши "несанкціоноване розміщення власності".

Нагадаємо, нещодавно було представлено новий Porsche Cayenne Magnum із 930-сильним двигуном.

У Маямі на аукціоні Sotheby's виставили купе Porsche 928 1981 року, його хочуть продати за ціною від 125 000 до 175 000 доларів.