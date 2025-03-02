Лондон заплатит "страшную цену", если не будет противостоять Путину сейчас, — экс-министр обороны Британии

По мнению Пенни Мордонт, британские власти имеют все инструменты и возможности для предотвращения будущей путинской агрессии, увеличив финансирование вооруженных сил Королевства и внедряя инновации.

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Бывший министр обороны Великобритании Пенни Мордонт считает, что Великобритания должна "проснуться" из-за надвигающейся российской угрозы и усилить "нашу оборону, пока не поздно". Об этом представительница Консервативной партии рассказала в комментарии изданию The Sun.

Она убеждена, что Соединенное Королевство должно быть готово "к войне против путинских сил и ужасов, которые Россия может развязать против Британии". Несмотря на увеличение расходов на оборону действующим правительством Кира Стармера до 2,5% ВВП, госпожа Мордонт считает, что этой суммы "недостаточно и следует стремиться к 3%, чтобы быть готовыми к войне". Консерватор убеждена, если сейчас Великобритания не сдержит Путина от вторжения в балтийские страны, то Лондон заплатит за бездействие "ужасную цену".

"Чего нам не хватает, так это политической воли. Настал момент поступить действительно правильно. Мы должны проснуться и осознать, что если мы не сможем усилить наши возможности, мы заплатим ужасную цену. Если мы не признаем эту возможность и не воспользуемся ею, наши дети заплатят ужасную цену. Поэтому правительство должно обеспечить все потребности в этом вопросе", — сказала госпожа Мордонт, добавив, что вся нация "должна быть готова к войне".

Консерватор отмечает, что заявления Трампа о том, что Вашингтон не будет выступать в защиту Европы, должны пробудить все страны. Она убеждена, если Европа в целом будет противодействовать нависшей над континентом российской угрозе, то "это удержит Россию от любого желания испытать свои силы".

"Если мы это сделаем, то считаю, что США захотят и в дальнейшем участвовать в европейской обороне. Мы должны быть в состоянии быстро генерировать те возможности, которые нам понадобятся в будущем. Это означает, что мы должны поддерживать инновации, одновременно исправляя хрупкость нашего текущего оборудования, и все это требует долгосрочного финансирования. И, пожалуй, самое главное, что нам нужно сохранить высококвалифицированных людей", — сказала экс-глава британского военного ведомства.

Госпожа Мордонт убеждена, что Великобритания имеет все современные возможности для борьбы с Путиным, а также способна "быстро меняться на фоне роста угроз". В частности, консерватор указывает на развитие новейших технологий, таких как дроны и беспилотники по примеру Украины, которые уже стали одним из ключевых элементов ведения современной войны.

"Если мы будем готовы ответить на агрессию, этим мы уменьшаем вероятность путинской агрессии. Именно поэтому следует поддерживать инновации, улучшать имеющиеся системы вооружения. Ведь технологии и изменение форм ведения войны будет означать, что в будущем мы будем готовы к противодействию", — констатирует британский политик.

Ранее стало известно, что Соединенное Королевство готово отправить свои войска в Украину. Глава британского правительства Стармер отметил, что Британия готова поддерживать мир в Украине своими войсками, ведь необходимо сдержать Россию от "другого вторжения через несколько лет".

Впоследствии сообщалось, что Великобритания готова направить в Украину не только войска, но и авиацию. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что история должна быть на стороне миротворца, а не захватчика, поэтому мира, который вознаграждает агрессора, не может быть.