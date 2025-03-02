Лондон заплатить "страшну ціну", якщо не протистоятиме Путіну зараз, — ексміністерка оборони Британії

На думку Пенні Мордонт, британська влада має всі інструменти та можливості для запобігання майбутній путінській агресії, збільшивши фінансування збройних сил Королівства та впроваджуючи інновації.

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Колишня міністерка оборони Великої Британії Пенні Мордонт вважає, що Велика Британія має "прокинутися" через насування російської загрози та посили "нашу оборону, допоки не пізно". Про це представниця Консервативної партії розповіла в коментарі виданню The Sun.

Вона переконана, що Сполучене Королівство має бути готовим "до війни проти путінських сил і жахів, які Росія може розв’язати проти Британії". Попри збільшення видатків на оборону чинним урядом Кіра Стармера до 2,5% ВВП, пані Мордонт вважає, що цієї суми "недостатньо і слід прагнути до 3%, аби бути готовими до війни". Консерваторка переконана, якщо зараз Британія не стримає Путіна від вторгнення до балтійських країн, то Лондон заплатить за бездіяльність "жахливу ціну".

"Чого нам не вистачає, так це політичної волі. Настав момент вчинити справді правильно. Ми повинні прокинутися та усвідомити, що якщо ми не зможемо посилити наші можливості, ми заплатимо жахливу ціну. Якщо ми не визнаємо цю можливість і не скористаємося нею, наші діти заплатять жахливу ціну. Тому уряд має забезпечити всі потреби в цьому питанні", — сказала пані Мордонт, додавши, що вся нація "має бути готовою до війни".

Консерваторка відзначає, що заяви Трампа про те, що Вашингтон не буде виступати на захист Європи, мають пробудити всі країни. Вона переконана, якщо Європа в цілому протидіятиме навислій над континентом російській загрозі, то "це утримає Росію від будь-якого бажання випробувати свої сили".

"Якщо ми це зробимо, то вважаю, що США захочуть і надалі брати участь у європейській обороні. Ми повинні бути в змозі швидко генерувати ті можливості, які нам знадобляться в майбутньому. Це означає, що ми повинні підтримувати інновації, одночасно виправляючи крихкість нашого поточного обладнання, і все це вимагає довгострокового фінансування. І, мабуть, найголовніше, що нам потрібно зберегти висококваліфікованих людей", — сказала ексочільниця британського воєнного відомства.

Пані Мордонт переконана, що Британія має всі сучасні можливості для бороти з Путіним, а також спроможна "швидко змінюватися на тлі зростання загроз". Зокрема, консерваторка вказує на розвиток новітніх технологій, як-от дрони та безпілотники за прикладом України, що вже стали одним з ключових елементів ведення сучасної війни.

"Якщо ми будемо готові відповісти на агресію, цим ми зменшуємо ймовірність путінської агресії. Саме тому слід підтримувати інновації, покращувати наявні системи озброєння. Адже технології та зміна форм ведення війни означатиме, що в майбутньому ми будем готові до протидії", — констатує британська політикиня.

Раніше стало відомо, що Сполучене Королівство готове відправити свої війська до України. Очільник британського уряду Стармер відзначив, що Британія готова підтримувати мир в Україні своїми військами, адже необхідно стримати Росію від "іншого вторгнення через кілька років".

Згодом повідомлялося, що Британія готова надіслати в Україну не лише війська, а й авіацію. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що історія має бути на боці миротворця, а не загарбника, тому миру, який винагороджує агресора, не може бути.