"Это только начало": сенатор из США подытожил первые недели президентства Трампа (фото)

По словам сенатора Криса Мерфи, за первые шесть недель с начала каденции Трампа в США накопился ряд серьезных проблем — от увеличения заболеваемости до потери репутации на международной арене.

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Член Демократической партии США и сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи считает, что администрация Трампа за первые шесть недель своего пребывания в должности уже накопила массу серьезных проблем. Об этом политик написал на своей странице в X.

"Уровень заболеваемости вырос, цены на продукты и бензин повысились, птичий грипп распространяется", — написал Мерфи.

Пост сенатора Мерфи в X (фото: скриншот)

Сенатор США добавил, что все союзники США "ненавидят нас", воздушный транспорт в стране становится "опасным", тогда как американский фондовый рынок "падает".

"Правительство собирается прекратить свою работу. И он [Трамп — ред.] был президентом всего шесть недель. Это — только начало", — констатирует ситуацию американский политик.

Пост сенатора Мерфи стал популярным — набрал более 2,2 млн просмотров, 66 тыс. лайков и более 6 тыс. комментариев. В ответах к посту сенатора Мерфи, американцы называли описанную ситуацию как "катастрофа", "невероятные проблемы" и "невозможно поверить в написанное".

Среди самых популярных ответов, которые наиболее часто лайкали пользователи, были следующие:

"Это не очень хорошо!";

"Трамп нарушает президентскую присягу. Он нисколько не защищает Америку, а наоборот — делает ее беззащитной";

"Независимо от того, что говорит Дональд, мир сейчас над нами смеётся, и многие перестают уважать нас";

"Вот так! Боюсь даже представить, что будет через шесть месяцев!".

В то же время в комментариях к сообщению сенатора часть пользователей писала, что на самом деле цены на бензин наоборот уменьшились и выставляли фото с ценами. Также сторонники Трампа писали, что причиной всех указанных проблем являются действия предыдущей администрации Байдена, а некоторые откровенно обвинили сенатора Мерфи во лжи, манипуляциях и "причастности ко всему написанному".

Ранее сообщалось, что Трамп обошел большинство мировых лидеров по рейтингу одобрения. Лишь четыре мировых политика имеют уровень одобрения выше, чем у нынешнего главы Белого дома. Однако несмотря на это, Дональд Трамп все равно остается наименее популярным президентом США среди американцев.

Впоследствии бывший премьер Британии заявил, что рейтинги Зеленского и Трампа одинаковы. Борис Джонсон встал на защиту Трампа и убежден, что тот своими заявлениями просто заставляет европейцев начать действовать.