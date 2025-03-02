"Це лише початок": сенатор зі США підсумував перші тижні президенства Трампа (фото)

За словами сенатора Кріса Мерфі, за перші шість тижнів з початку каденції Трампа в США накопичилася низка серйозних проблем — від збільшення захворюваності до втрати репутації на міжнародній арені.

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Член Демократичної партії США та сенатор від штату Коннектикут Кріс Мерфі вважає, що адміністрація Трампа за перші шість тижнів свого перебування на посаді вже нагромадила масу серйозних проблем. Про це політик написав на своїй сторінці в X.

"Рівень захворюваності зріс, ціни на продукти та бензин підвищилися, пташиний грип поширюється", — написав Мерфі.

Пост сенатора Мерфі в X (фото: скриншот)

Сенатор США додав, що усі союзники США "ненавидять нас", повітряний транспорт у країні стає "небезпечним", тоді як американський фондовий ринок "падає".

"Уряд збирається припинити свою роботу. І він був президентом лише шість тижнів. Це — лише початок", — констатує ситуацію американський політик.

Пост сенатора Мерфі став популярним, набрав понад 2,2 млн переглядів, 66 тис. вподобань та понад 6 тис. коментарів. У відповідях до посту сенатора Мері, американці називали описану ситуацію як "катастрофа", "неймовірні проблеми" та "неможливо повірити в написане".

Серед найпопулярніших відповідей, які вподобали юзери, були наступні:

"Це не дуже добре!";

"Трамп порушує президентську присягу. Він анітрохи не захищає Америку, а навпаки — робить її беззахисною";

"Незалежно від того, що каже Дональд, світ зараз з нас сміється, і багато хто перестає поважати нас";

"Отож-бо! Боюся навіть уявити, що буде за шість місяців!".

Водночас у коментарях до допису сенатора частина користувачів писала, що насправді ціни на бензин зменшилися та виставляли фото з цінами. Також прихильники Трампа писали, що причиною всіх вказаних проблем є дії попередньої адміністрації Байдена, а деякі відверто звинуватили сенатора Мерфі в брехні, маніпуляціях та "причетності до всього написаного".

Раніше повідомлялося, що Трамп обійшов більшість світових лідерів за рейтингом схвалення. Лише чотири світових політики мають рівень схвалення вищий, ніж у нинішнього глави Білого дому. Однак попри це, Дональд Трамп все одно залишається найменш популярним президентом США серед американців.що колишній

Згодом колишній прем'єр Британії заявив, що рейтинги Зеленського та Трампа є однаковими. Борис Джонсон встав на захист Трампа і переконаний, що той своїми заявами просто змушує європейців почати діяти.