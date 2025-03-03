Жестокость и желание унизить: премьер-министр Франции резко отреагировал на скандал в Белом доме

Тон Франсуа Байру, выступившего на парламентских дебатах по Украине, был куда резче, чем у президента Эмманюэля Макрона.

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Премьер-министр Франции Франсуа Байру резко раскритиковал перепалку между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Байру назвал это "ошеломляющим проявлением жестокости", целью которого было унизить лидера Украины и подчинить его воле президента России Владимира Путина. Об этом сообщает АР.

Необычайно откровенная критика премьер-министра Франсуа Байру, выступившего на парламентских дебатах по Украине, отличалась от более сдержанного тона, который президент Франции Эмманюэль Макрон принял после скандала в Белом доме 28 февраля.

"В пятницу вечером в Овальном кабинете Белого дома перед объективами всего мира развернулась ошеломляющая сцена, отмеченная жестокостью, желанием унизить, с целью заставить президента Украины Владимира Зеленского сдаться под угрозами, чтобы он уступил требованиям своих агрессоров. Все это было суммировано в одной фразе перед камерами всей планеты: "Или вы заключаете сделку с Путиным, или мы вас бросим", — заявил Байру, очевидно, имея в виду комментарии Трампа в Овальном кабинете. Фактические слова Трампа Зеленскому были: "Или вы заключите сделку, или мы уходим".

Байру продолжил свою яростную риторику во время дебатов в парламенте Франции.

"Ради чести демократической ответственности, ради чести Украины и, осмелюсь сказать, ради чести Европы президент Зеленский не сдался, и я думаю, что мы можем выразить ему свою признательность", — продолжил Байру.

Открывая парламентские дебаты, Франсуа Байру сказал, что полномасштабное вторжение России в Украину и его дипломатические последствия подвергли Европу серьезной опасности. Он назвал историческую ситуацию "самой серьезной, самой дестабилизированной, самой опасной из всех тех, которые наша страна и наш континент пережили после окончания Второй мировой войны".

Напомним, после визита в США Владимир Зеленский отправился в Лондон. Там он заявил, что "до соглашения об окончании войны еще очень, очень далеко". Он подчеркнул, что мир должен быть справедливым, честным и устойчивым, а также с очень конкретными гарантиями безопасности и с очень конкретными носителями этих гарантий безопасности.