Жорстокість і бажання принизити: прем'єр-міністр Франції різко відреагував на скандал у Білому домі

Тон Франсуа Байру, який виступив на парламентських дебатах щодо України, був значно різкішим, ніж у президента Емманюеля Макрона.

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Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру різко розкритикував перепалку між Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому. Байру назвав це "приголомшливим проявом жорстокості", метою якого було принизити лідера України і підпорядкувати його волі президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє АР.

Надзвичайно відверта критика прем'єр-міністра Франсуа Байру, який виступив на парламентських дебатах щодо України, відрізнялася від більш стриманого тону, який президент Франції Емманюель Макрон прийняв після скандалу в Білому домі 28 лютого.

"У п'ятницю ввечері в Овальному кабінеті Білого дому перед об'єктивами всього світу розгорнулася приголомшлива сцена, позначена жорстокістю, бажанням принизити, з метою змусити президента України Володимира Зеленського здатися під погрозами, щоб він поступився вимогам своїх агресорів. Усе це було підсумовано в одній фразі перед камерами всієї планети: "Або ви укладаєте угоду з Путіним, або ми вас кинемо", — заявив Байру, очевидно, маючи на увазі коментарі Трампа в Овальному кабінеті. Фактичні слова Трампа Зеленському були: "Або ви укладете угоду, або ми йдемо".

Байру продовжив свою люту риторику під час дебатів у парламенті Франції.

"Заради честі демократичної відповідальності, заради честі України і, насмілюся сказати, заради честі Європи президент Зеленський не здався, і я думаю, що ми можемо висловити йому свою вдячність", — продовжив Байру.

Відкриваючи парламентські дебати, Франсуа Байру сказав, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну і його дипломатичні наслідки наразили Європу на серйозну небезпеку. Він назвав історичну ситуацію "найсерйознішою, найбільш дестабілізованою, найнебезпечнішою з усіх тих, які наша країна і наш континент пережили після закінчення Другої світової війни".

Нагадаємо, після візиту до США Володимир Зеленський вирушив до Лондона. Там він заявив, що "до угоди про закінчення війни ще дуже, дуже далеко". Він наголосив, що мир має бути справедливим, чесним і стійким, а також з дуже конкретними гарантіями безпеки і з дуже конкретними носіями цих гарантій безпеки.