Поставил ряд условий: Путин якобы готов согласиться на перемирие с Украиной

Среди условий, выдвинутых Кремлем, соглашение о том, какие страны будут выполнять миротворческую миссию в Украине.

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Россия готова обсудить временное перемирие в Украине при условии достижения прогресса на пути к окончательному мирному урегулированию. Но у президента РФ Владимира Путина есть ряд условий. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам осведомленных источников в Москве, чтобы договориться о прекращении военных действий в Украине, у Кремля должно быть четкое понимание рамочных принципов окончательного мирного соглашения. Сообщается, что Россия будет настаивать на установлении параметров возможной миротворческой миссии, включая соглашение о том, какие страны примут участие.

Россия заявила, что не примет присутствие войск НАТО на украинской земле, отвергнув предложение европейских стран о создании "коалиции желающих" для наблюдения за любым мирным соглашением. Она не возражает против того, чтобы такие страны, как Китай, которые были нейтральны в конфликте, размещали свои силы в Украине, заявили два человека.

6 марта Россия отклонила франко-британский план частичного перемирия сроком на один месяц, охватывающего воздушные и морские операции, включая прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Трамп изменил политику относительно России

После своей инаугурации 20 января Трамп отменил политику США в отношении вторжения России в Украину, чтобы попытаться быстро положить конец войне, которая является самым серьезным конфликтом в Европе за последние 80 лет.

В прошлом месяце он провел телефонные переговоры с Путиным, и они договорились провести саммит, хотя дата пока не назначена. Трамп отказался от поддержки США возможного вступления Украины в НАТО, а его главные должностные лица заявили, что нереалистично ожидать возвращения всех украинских территорий, захваченных Россией с 2014 года.

После конфронтации с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине и частично прекратил обмен разведданными с Киевом, что шокировало европейских союзников.

Сам Путин неоднократно отметал предложение Трампа о быстром прекращении войны. Во время своей ежегодной пресс-конференции в декабре он сказал: "Нам не нужно перемирие — нам нужен мир: долгосрочный, прочный, с гарантиями для Российской Федерации и ее граждан".

Впрочем уже сегодня Дональд Трамп обрушился с критикой на РФ, заявив, что серьезно рассматривает широкомасштабные санкции и тарифы против России, чтобы заставить ее прекратить огонь и заключить мирное соглашение.