Поставив низку умов: Путін нібито готовий погодитися на перемир'я з Україною

Серед умов, висунутих Кремлем, угода про те, які країни виконуватимуть миротворчу місію в Україні.

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Росія готова обговорити тимчасове перемир'я в Україні за умови досягнення прогресу на шляху до остаточного мирного врегулювання. Але у президента РФ Володимира Путіна є низка умов. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами обізнаних джерел у Москві, щоб домовитися про припинення військових дій в Україні, у Кремля має бути чітке розуміння рамкових принципів остаточної мирної угоди. Повідомляється, що Росія наполягатиме на встановленні параметрів можливої миротворчої місії, включно з угодою про те, які країни візьмуть участь.

Росія заявила, що не прийме присутність військ НАТО на українській землі, відкинувши пропозицію європейських країн про створення "коаліції охочих" для спостереження за будь-якою мирною угодою. Вона не заперечує проти того, щоб такі країни, як Китай, які були нейтральні в конфлікті, розміщували свої сили в Україні, заявили дві людини.

6 березня Росія відхилила франко-британський план часткового перемир'я терміном на один місяць, що охоплює повітряні та морські операції, включно з припиненням ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Трамп змінив політику щодо Росії

Після своєї інавгурації 20 січня Трамп скасував політику США щодо вторгнення Росії в Україну, щоб спробувати швидко покласти край війні, яка є найсерйознішим конфліктом у Європі за останні 80 років.

Минулого місяця він провів телефонні переговори з Путіним, і вони домовилися провести саміт, хоча дата поки не призначена. Трамп відмовився від підтримки США можливого вступу України до НАТО, а його головні посадові особи заявили, що нереалістично очікувати повернення всіх українських територій, захоплених Росією з 2014 року.

Після конфронтації з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні та частково припинив обмін розвідданими з Києвом, що шокувало європейських союзників.

Сам Путін неодноразово відкидав пропозицію Трампа про швидке припинення війни. Під час своєї щорічної прес-конференції в грудні він сказав: "Нам не потрібне перемир'я — нам потрібен мир: довгостроковий, міцний, з гарантіями для Російської Федерації та її громадян".

Утім уже сьогодні Дональд Трамп обрушився з критикою на РФ, заявивши, що серйозно розглядає широкомасштабні санкції і тарифи проти Росії, щоб змусити її припинити вогонь і укласти мирну угоду.