У меня все хорошо с РФ и Путиным: Трамп высказался о бомбежках Украины (видео)

Дональд Трамп заявил, что хотя Россия бомбит Украину, ему очень трудно иметь дело именно с Украиной.

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Президент США дал брифинг в Белом доме на котором высказался по поводу того, как продвигаются мирные переговоры между Россией и Украиной. Трамп считает, что у США и у него лично, "все хорошо" с Россией. Об этом он заявил в прямом эфире из Овального кабинета.

Трамп про мирное соглашение с РФ

Сам брифинг Дональда Трампа был посвящен повышению тарифов и рабочим местам в США, но когда журналисты начали задавать вопросы, то практически все они касались войны в Украине.

Фокус собрал главные замечания президента США за 7 марта.

Я думаю, что у нас все хорошо с Россией. Но сейчас они бомбят как проклятые Украину и украинцев. Честно говоря, мне становится все труднее иметь дело с Украиной.

Несмотря на мистификацию "Россия, Россия, Россия", у меня всегда были хорошие отношения с Путиным.

Я думаю, он будет более щедрым, чем должен быть, и это очень хорошо. Это означает много хорошего.

Это началось только через четыре года в Европе… Я долго говорил об этом с Владимиром. Это было его заботой, но он ни за что не собирался туда ввязываться, и он знал, понимаете, что будут последствия.

Трампа спросили, воспользовался ли Путин пустотой, образовавшейся после прекращения помощи США Украине.

"Я думаю, он делает то, что сделал бы любой другой. Я думаю, он бьет по ним сильнее. Он хочет, чтобы это закончилось. Я думаю, Украина хочет, чтобы это закончилось, но я не знаю", — сказал президент, добавив, что война не должна была начинаться и при нем бы она не началась, повторив свои ранние заявления. Однако в этот раз он добавил, что и теракт в Израиле 7 октября бы не случился, будь он в Белом доме.

На вопрос журналиста, почему бы не предоставить Украине противовоздушную оборону и что произойдет, если у Украины закончатся средства противовоздушной обороны, Трамп заявил, что это "хороший вопрос", потому что "я должен знать, что они хотят урегулировать, я не знаю, хотят ли они урегулировать, если они не хотят урегулировать, мы уходим оттуда".

Трамп также сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины

"Прежде чем думать об этом, я хочу разобраться с войной, закончить ее. Что касается вопроса о безопасности, то это легкая часть. Самое сложное — завершить ее", — заявил президент США Дональд Трамп.

Также он добавил, что если США не смогут закончить войну в Украине, ситуация может перерасти в Третью мировую.

Советник по национальной безопасности Майк Уолтц, который также присутствовал в Овальном кабинете подтвердил, что команды из США и Украины встретятся в Джидде, Саудовская Аравия, на следующей неделе.

" Обе стороны должны сесть за стол переговоров. Оба лидера заявили, что только президент Трамп может это сделать. Рубио, я и украинская делегация встретимся в Саудовской Аравии на следующей неделе, чтобы возобновить переговоры, добиться прекращения огня и вернуть мир домой", — сказал Уолтц.

Напомним, сегодня Дональд Трамп обрушился с критикой на РФ, заявив, что серьезно рассматривает широкомасштабные санкции и тарифы против России, чтобы заставить ее прекратить огонь и заключить мирное соглашение.