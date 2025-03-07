У мене все добре з РФ і Путіним: Трамп висловився про бомбардування України (відео)
Дональд Трамп заявив, що хоча Росія бомбить Україну, йому дуже важко мати справу саме з Україною.
Президент США дав брифінг у Білому домі, на якому висловився з приводу того, як просуваються мирні переговори між Росією та Україною. Трамп вважає, що у США і у нього особисто, "все добре" з Росією. Про це він заявив у прямому ефірі з Овального кабінету.
Сам брифінг Дональда Трампа був присвячений підвищенню тарифів і робочим місцям у США, але коли журналісти почали ставити запитання, то практично всі вони стосувалися війни в Україні.
Фокус зібрав головні зауваження президента США за 7 березня.
- Я думаю, що в нас усе добре з Росією. Але зараз вони бомблять як прокляті Україну й українців. Чесно кажучи, мені стає дедалі важче мати справу з Україною.
- Незважаючи на містифікацію "Росія, Росія, Росія", у мене завжди були хороші стосунки з Путіним.
- Я думаю, він буде більш щедрим, ніж має бути, і це дуже добре. Це означає багато хорошого.
- Це почалося тільки через чотири роки в Європі... Я довго говорив про це з Володимиром. Це було його турботою, але він нізащо не збирався туди вплутуватися, і він знав, розумієте, що будуть наслідки.
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Трампа запитали, чи скористався Путін порожнечею, що утворилася після припинення допомоги США Україні.
"Я думаю, він робить те, що зробив би будь-який інший. Я думаю, він б'є по них сильніше. Він хоче, щоб це закінчилося. Я думаю, Україна хоче, щоб це закінчилося, але я не знаю", — сказав президент, додавши, що війна не повинна була починатися, і за його правління вона б не почалася, повторивши свої ранні заяви. Однак цього разу він додав, що і теракт в Ізраїлі 7 жовтня б не стався, якби він був у Білому домі.
На запитання журналіста, чому б не надати Україні протиповітряну оборону і що станеться, якщо в України закінчаться засоби протиповітряної оборони, Трамп заявив, що це "гарне запитання", бо "я маю знати, що вони хочуть врегулювати, я не знаю, чи хочуть вони врегулювати, якщо вони не хочуть врегулювати, ми йдемо звідти".
Трамп також зробив заяву про гарантії безпеки для України
"Перш ніж думати про це, я хочу розібратися з війною, закінчити її. Що стосується питання про безпеку, то це легка частина. Найскладніше — завершити її", — заявив президент США Дональд Трамп.
Також він додав, що якщо США не зможуть закінчити війну в Україні, ситуація може перерости в Третю світову.
Радник із національної безпеки Майк Волтц, який також був присутній в Овальному кабінеті, підтвердив, що команди зі США та України зустрінуться в Джидді, Саудівська Аравія, наступного тижня.
" Обидві сторони повинні сісти за стіл переговорів. Обидва лідери заявили, що тільки президент Трамп може це зробити. Рубіо, я і українська делегація зустрінемося в Саудівській Аравії наступного тижня, щоб відновити переговори, домогтися припинення вогню і повернути мир додому", — сказав Волтц.
Нагадаємо, сьогодні Дональд Трамп обрушився з критикою на РФ, заявивши, що серйозно розглядає широкомасштабні санкції і тарифи проти Росії, щоб змусити її припинити вогонь і укласти мирну угоду.
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