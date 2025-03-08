Издание NYT сообщает, что под запрет употребления попали слова "равенство", "женщины", "феминизм", "пол" и другие. В документах указано, что такие ограничения употребления слов являются косвенными, а имеют рекомендательный характер.

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Администрация действующего президента США Дональда Трампа решила изменить употребление слов в официальном общении, рекомендуя федеральным агентствам ограничить применение более 200 слов и словосочетаний, которые советуют избегать, употреблять ограниченно, а также удалять с веб-порталов и школьных программ. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на правительственные документы и инструкции администрации Белого Дома.

В этих документах рекомендуется соответствующим должностным лицам ограничить употребление или изымать из применения ряд слов и словосочетаний, имеющих отношение к социальной сфере. В то же время предоставленные инструкции не говорят о необходимости прямо запретить употребление указанных слов, а вместо этого советуют "быть с ними осторожными".

Среди таких слов, на которые наложили ограничения, есть следующие:

равенство;

неравенство;

справедливость;

инклюзивность;

активизм;

женщины;

феминизм;

климатический кризис;

неравенство;

ЛГБТ;

гендерная идентичность;

Мексиканский залив;

пол;

дискриминация;

маргинализация;

меньшинства;

коренное население;

расизм;

сегрегация;

уязвимые группы населения.

"Администрация Трампа часто рассматривала усилия по разнообразию, справедливости и привлечения как такие, которые по своей сути противоречат тому, что она определила как "заслуги", и она утверждала, что эти инициативы привели к подъему неквалифицированных или недостойных людей. Эту риторическую стратегию — с закрепленным предположением об отсутствии способности у цветных людей, женщин, инвалидов и других маргинализированных групп — критиковали как дискриминационную", — пишут журналисты.

По данным СМИ, сейчас в направленных рекомендациях указывают на необходимость замены термина ЛГБТК+ на ЛГБ, удалять информацию о Парижском климатическом соглашении и ходе пандемии COVID-19. Сейчас предварительное количество порталов и веб-сайтов, где ранее употреблялись "ограниченные" слова, оценивается в более 5000, однако журналисты убеждены, что сейчас эта цифра является заниженной, и начиная с февраля этого года, их количество значительно выше.

Ранее сообщалось, как президент США Трамп забыл свои принципы заключения сделок. Политический аналитик Леон Арон указывает, что действующий президент США демонстрирует полное забвение своих же принципов в кейсе с Украиной.

Впоследствии стало известно, что Трамп обвинил Байдена в экспериментах над "трансгендерными животными". По словам действующего главы США, во время каденции Байдена Национальные институты здравоохранения выделяли миллионы долларов в виде грантов для проведения трансгендерных экспериментов на животных.