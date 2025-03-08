Жінки, рівність, активізм: адміністрація Трампа заборонила вжиток майже 200 слів, перелік
Видання NYT повідомляє, що під заборону вжитку потрапили слова "рівність", "жінки", "фемінізм", "стать" тощо. В документах вказано, що такі обмеження вживання слів є непрямими, а мають рекомендаційний характер.
Адміністрація чинного президента США Дональда Трампа вирішила змінити вжиток слів у офіційному спілкуванні, рекомендуючи федеральним агентствам обмеження застосунок понад 200 слів і словосполучень, які радять уникати, вживати обмежено, а також видаляти з вебпорталів і шкільних програм. Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на урядові документи й інструкції адміністрації Білого Дому.
В цих документах рекомендується відповідним посадовим особам обмежити вживання чи вилучати з застосування низку слів і словосполучень, які мають стосунок до соціальної сфери. Водночас надані інструкції не зазнають про потребу прямо заборонити вживання вказаних слів, а натомість радять "бути з ними обережними".
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Серед таких слів, на які наклали обмеження, є наступні:
- рівність;
- нерівність;
- справедливість;
- інклюзивність;
- активізм;
- жінки;
- фемінізм;
- кліматична криза;
- нерівність;
- ЛГБТ;
- гендерна ідентичність;
- Мексиканська затока;
- стать;
- дискримінація;
- маргіналізація;
- меншини;
- корінна громада;
- расизм;
- сегрегація;
- вразливі групи населення.
"Адміністрація Трампа часто розглядала зусилля щодо різноманітності, справедливості та залучення як такі, що за своєю суттю суперечать тому, що вона визначила як "заслуги", і вона стверджувала, що ці ініціативи призвели до піднесення некваліфікованих або негідних людей. Цю риторичну стратегію – із закріпленим припущенням про відсутність спроможності у кольорових людей, жінок, інвалідів та інших маргіналізованих груп – критикували як дискримінаційну", — пишуть журналісти.
За даними ЗМІ, наразі в направлених рекомендаціях вказують про необхідність заміни терміну ЛГБТК+ на ЛГБ, видаляти інформацію про Паризьку кліматичну угоду та перебіг пандемії COVID-19. Наразі попередня кількість порталів і вебсайтів, де раніше вживалися "обмежені" слова, оцінюється в понад 5000, однак журналісти переконані, що наразі ця цифра є заниженою, і починаючи з лютого цього року, їхня кількість є значно вищою.
Раніше повідомлялося, як президент США Трамп забув свої принципи укладання угод. Політичний аналітик Леон Арон вказує, що чинний президент США демонструє цілковите забуття своїх же принципів у кейсі з Україною.
Згодом стало відомо, що Трамп звинуватив Байдена в експериментах над "трансгендерними тваринами". За словами чинного глави США, під час каденції Байдена Національні інститути охорони здоров’я виділяли мільйони доларів у вигляді грантів для проведення трансгендерних експериментів на тваринах.
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