Виновата крышка: Starbucks заплатит 50 миллионов мужчине, который вылил горячий кофе на гениталии

Американец Майкл Гарсия испытал душевные и физические страдания из-за кипятка, который вылился из плохо закрытого стаканчика, написали журналисты. Компания-ответчик не хочет компенсировать его страдания.

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Гражданин США выиграл суд у компании Starbucks и получит 50 миллионов долларов из-за вреда, который ему нанес горячий кофе, пролитый на гениталии. Суд длился два года и все же решил, что компания плохо позаботилась о безопасности клиента и должна за это ответить. О деталях инцидента рассказало агентство CNN.

Агентство обратило внимание на приговор, который появился на портале судебных разбирательств Courtroom View Network. 14 мая появилось сообщение о завершении процесса американца Майкла Гарсия против Starbucks. Указано, что дело рассмотрел суд присяжных. Присяжные выслушали обе стороны, думали 40 минут и решили, что компания общественного питания виновата во вреде здоровью Гарсии. Мужчина просит компенсацию 50 миллионов долл., но сумма возмещения еще не установлена: ее определят на следующей неделе, указано на портале CVN.

Суд в США — детали инцидента со Starbucks

Журналисты разобрались в деталях инцидента. В материалах дела указано, что Гарсия — работник службы доставки Postmates. Пять лет назад, в 2020, он подъехал к окошку ресторана и заказал три кофе для своих клиентов. Когда работник Starbucks подавал заказ, то один бумажный стаканчик перевернулся и упал на колени американца. Со стаканчика соскользнула крышка, которая была непрочно закрыта, и горячий напиток вылился на гениталии Майкла. В деле указано, что мужчина почувствовал сильную боль и потом долго восстанавливал здоровье. Кроме того, у него были и психологические травмы, отмечается в статье.

"Травмы Гарсии включало физическую боль, душевные страдания, потерю удовольствия от жизни, унижение, неудобства, горе, физические недостатки, тревогу и эмоциональный стресс", — указано в деле.

Starbucks не согласилась с приговором, написали журналисты. Компания заявила, что подаст апелляцию, поскольку уверена, что максимально беспокоится о клиентах и компенсация, которую просит Гарсия, является чрезмерной.

"Мы всегда придерживались самых высоких стандартов безопасности в наших магазинах, включая обращение с горячими напитками", — привело CNN позицию ответчиков.

Агентство рассказало о компенсации в похожем деле. В 1994 году женщина судилась с McDonald's, поскольку получила ожоги третьей степени, травмировавшись горячим кофе. 30 лет назад компенсация составила 8 млн долл., указали журналисты.

Отметим, в августе 2024 года компания Starbucks попала в другой скандал, связанный с генеральным директором. Общественность узнала, что он летает на работу самолетом и возмутилась такому неэкологичному поведению.

Напоминаем, на портале ABC 17 рассказали о судебном решении в отношении мужчины, который был невиновным в преступлении, но десять лет просидел в тюрьме.