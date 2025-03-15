Винна кришка: Starbucks заплатить 50 мільйонів чоловіку, який вилив гарячу каву на геніталії

Американець Майкл Гарсія відчув душевні та фізичні страждання через окріп, який вилився з погано закритого стаканчика, написали журналісти. Компанія-відповідач не хоче компенсувати його страждання.

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Громадянин США виграв суд у компанії Starbucks і отримає 50 мільйонів доларів через шкоду, яку йому завдала гаряча кава, пролита на геніталії. Суд тривав два роки і все ж вирішив, що компанія погано потурбувалась про безпеку клієнта і має за це відповісти. Про деталі інциденту розповіло агентство CNN.

Агентство звернуло увагу на вирок, який з'явився на порталі судових розглядів Courtroom View Network. 14 травня з'явилось повідомлення про завершення процесу американця Майкла Гарсія проти Starbucks. Вказано, що справу розглянув суд присяжних. Присяжні вислухали обидві сторони, думали 40 хвилин і вирішили, що компанія громадського харчування винна у завданні шкоди здоров'ю Гарсії. Чоловік просить компенсацію 50 мільйонів дол., але сума відшкодування ще не встановлена: її визначать на наступному тижні, вказано на порталі CVN.

Суд в США — деталі інциденту зі Starbucks

Журналісти розібрались у деталях інциденту. У матеріалах справи вказано, що Гарсія — працівник служби доставки Postmates. П'ять років тому, у 2020, він під'їхав до віконця та замовив три кави для своїх клієнтів. Коли працівник Starbucks подавав замовлення, то один паперовий стаканчик перевернувся і упав на коліна американця. Зі стаканчика зісковзнула кришка, яка була неміцно закрита, і гарячий напій вилився на геніталії Майкла. У справі вказано, що чоловік відчув сильний біль і потім довго відновлював здоров'я. Крім того, у нього були й психологічні травми, зауважується у статті.

"Травми Гарсії включало фізичний біль, душевні страждання, втрату задоволення від життя, приниження, незручності, горе, спотворення, фізичні вади, тривогу та емоційний стрес", — вказано у справі.

Starbucks не погодилась з вироком, написали журналісти. Компанія заявила, що подасть апеляцію, оскільки впевнена, що максимально турбується про клієнтів і компенсація, яку просить, Гарсія, є надмірною.

"Ми завжди дотримувалися найвищих стандартів безпеки в наших магазинах, включаючи поводження з гарячими напоями", — навело CNN позицію відповідачів.

Агентство розповіло про компенсацію у схожій справі. У 1994 році жінка позивалась до McDonald's, оскільки отримала опіки третього ступеня, травмувавшись гарячою кавою. 30 років тому розмір відшкодування склав 8 млн дол., написали журналісти.

Зазначимо, у серпні 2024 року компанія Starbucks потрапила в інший скандал, пов'язаний з генеральним директором. Громадськість дізналась, що він літає на роботу літаком і обурилась такій неекологічній поведінці.

Нагадуємо, на порталі ABC 17 розповіли про судове рішення щодо чоловіка, який був невинним у злочині, але десять років просидів у в'язниці.