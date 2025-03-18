Обсудят будущее человечества: друг Путина готовится встретиться с Илоном Маском
Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает американского миллиардера Илона Маска "уникальным лидером современности". Во время встречи они могут обсудить совместную миссию на Марс.
Близкий к президенту России Владимиру Путину генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о возможной встрече и переговорах с американским миллиардером, главой департамента государственной эффективности (DOGE) Илоном Маском. Об этом сообщило агентство "РБК".
На данный момент нет подтвержденной даты встречи, но Дмитриев говорит, что это произойдет в ближайшее время. Диалог станет площадкой для обсуждения основных вопросов развития технологий и будущего человечества.
Дмитриев назвал Маска "уникальным и величайшим лидером современности", нацеленным на движение человечества вперед.
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"Его фокус на том, что созидательно мы должны двигаться вперед. Безусловно, мы это видим и ценим", — прокомментировал он.
Экспедиция России и США на Марс
Кирилл Дмитриев 15 марта предлагал Маску организовать совместную миссию на Марс в 2029 году. По словам российского представителя, умы и технологии двух стран "должны служить во благо человечества, а не его разрушению".
"2025 год — пятидесятая годовщина первого международного космического полета: миссии "Союз" – "Апполон". Станет ли 2029 год годом совместной миссии США и России на Марс, Илон Маск?" — спросил Дмитриев.
Илон Маск недавно анонсировал полет Starship на Марс с человекоподобным роботом Optimus в конце 2026 года. Если Starship успешно приземлиться, человек может полететь на Марс к 2029-му, но более вероятно, что это произойдет в 2031 году, отмечал он.
Фокус ранее писал, что на Марсе каждое лето происходят тысячи землетрясений и ученіе не могут объяснить этот феномен.
Напомним, ученые выяснили, что на глубине от 10 до 20 километров под поверхностью Марса имеются огромные запасы воды. Из них мог бы образоваться океан планетарного масштаба.
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