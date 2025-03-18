Обговорять майбутнє людства: друг Путіна готується зустрітися з Ілоном Маском

Гендиректор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв вважає американського мільярдера Ілона Маска "унікальним лідером сучасності". Під час зустрічі вони можуть обговорити спільну місію на Марс.

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Близький до президента Росії Володимира Путіна генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв заявив про можливу зустріч і переговори з американським мільярдером, главою департаменту державної ефективності (DOGE) Ілоном Маском. Про це повідомило агентство "РБК".

Наразі немає підтвердженої дати зустрічі, але Дмитрієв каже, що це станеться найближчим часом. Діалог стане майданчиком для обговорення основних питань розвитку технологій і майбутнього людства.

Дмитрієв назвав Маска "унікальним і найбільшим лідером сучасності", націленим на рух людства вперед.

"Його фокус на тому, що творчо ми повинні рухатися вперед. Безумовно, ми це бачимо і цінуємо", — прокоментував він.

Експедиція Росії та США на Марс

Кирило Дмитрієв 15 березня пропонував Маску організувати спільну місію на Марс у 2029 році. За словами російського представника, уми і технології двох країн "мають служити на благо людства, а не його руйнуванню".

"2025 рік — п'ятдесята річниця першого міжнародного космічного польоту: місії "Союз" — "Апполон". Чи стане 2029 рік роком спільної місії США і Росії на Марс, Ілон Маск?" — запитав Дмитрієв.

Ілон Маск нещодавно анонсував політ Starship на Марс із людиноподібним роботом Optimus наприкінці 2026 року. Якщо Starship успішно приземлиться, людина може полетіти на Марс до 2029-го, але ймовірніше, що це станеться 2031 року, зазначав він.

Фокус раніше писав, що на Марсі щоліта відбуваються тисячі землетрусів і науковці не можуть пояснити цей феномен.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що на глибині від 10 до 20 кілометрів під поверхнею Марса є величезні запаси води. З них міг би утворитися океан планетарного масштабу.