США могут договориться с РФ даже без заключения перемирия с Украиной, — The New York Times

В издании отмечают, что Москва использует инициативу Дональда Трампа для достижения своих целей

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассматривает возможность предложений Российской Федерации, которые могут быть выгодными Москве даже без соглашения с Украиной. В свою очередь Кремль видит экономические и геополитические выгоды в том, чтобы "потакать стремлению президента Трампа к прекращению огня в Украине". Однако для президента РФ Владимира Путина переговоры о прекращении огня с США являются средством достижения значительно более широких целей, пишет The New York Times.

Политические и экономические расчеты Кремля

По мнению российских аналитиков, Москва стремится извлечь максимальные выгоды из желания Трампа заключить мирное соглашение, даже если процесс переговоров будет затянут. Улучшение отношений с Вашингтоном рассматривается как важная экономическая и стратегическая цель, которая может быть достигнута даже при сохранении военных действий на территории Украины.

В понедельник в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей России и США, где обсуждались технические аспекты частичного прекращения огня, включая прекращение атак на энергетическую инфраструктуру и судоходство в Черном море. Однако Москва продолжает добиваться более широких уступок со стороны Запада.

Два подхода к переговорам

Как показали недавние интервью российских политиков на конференции Raisina Dialogue в Нью-Дели, Кремль разделяет переговоры по Украине и отношения с США на два отдельных направления. Заместитель председателя комитета по международным делам Государственной думы РФ Вячеслав Никонов подчеркнул, что "Украина идет своим чередом". Для президента России Владимира Путина важнее наладить взаимодействие с Вашингтоном.

Москва рассчитывает на экономические выгоды, включая возможное снятие санкций на поставку запчастей для самолетов Boeing и ослабление позиций НАТО в Европе. В то же время остается непонятным, сможет ли Трамп использовать эти ожидания как рычаг давления на Москву для более выгодной сделки по Украине.

Готовность Кремля к долгосрочной стратегии

По словам экспертов, Кремль стремится к выработке "дорожной карты" для более масштабного соглашения, прежде чем пойти на реальное прекращение огня. Возможность ввода миротворческих сил ООН рассматривается, но с условием отсутствия в составе войск стран НАТО.

Российские власти также сигнализируют о готовности к переговорам в сфере авиации и экономических отношений. В частности, рассматривается возможность отмены США из списка "недружественных стран", что может облегчить деятельность американских компаний в России.

Напомним, в Эр-Рияде в Саудовской Аравии 24 марта начались переговоры между США и РФ по миру в Украине. Стороны планируют обсудить "линию контроля" между двумя странами, а также "меры по укреплению доверия", в частности возвращение похищенных Россией украинских детей.

Добавим, что в воскресенье, 23 марта, в Эр-Рияде состоялась встреча делегации США и Украины. Ключевыми вопросами на ней были вопросы безопасности энергетики и инфраструктуры Украины.