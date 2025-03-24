США можуть домовитись з РФ навіть без укладення перемир'я з Україною, — The New York Times

У виданні зазначають, що Москва використовує ініціативу Дональда Трампа для досягнення своїх цілей

Related video

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розглядає можливість пропозицій Російській Федерації, які можуть бути вигідними Москві навіть без угоди з Україною. Своєю чергою Кремль бачить економічні та геополітичні вигоди у тому, щоб "потакати прагненню президента Трампа до припинення вогню в Україні". Однак для президента РФ Володимира Путіна переговори про припинення вогню з США є засобом досягнення значно ширших цілей, пише The New York Times.

Політичні та економічні розрахунки Кремля

На думку російських аналітиків, Москва прагне отримати максимальні вигоди з бажання Трампа укласти мирну угоду, навіть якщо процес переговорів буде затягнутий. Поліпшення відносин із Вашингтоном розглядається як важлива економічна та стратегічна мета, яка може бути досягнута навіть за збереження військових дій на території України.

У понеділок у Саудівській Аравії відбулася зустріч представників Росії та США, де обговорювалися технічні аспекти часткового припинення вогню, включаючи припинення атак на енергетичну інфраструктуру та судноплавство у Чорному морі. Проте Москва продовжує домагатися ширших поступок із боку Заходу.

Два підходи до переговорів

Як показали нещодавні інтерв'ю російських політиків на конференції Raisina Dialogue у Нью-Делі, Кремль поділяє переговори щодо України та відносини зі США на два окремі напрямки. Заступник голови комітету з міжнародних справ Державної думи РФ В'ячеслав Ніконов підкреслив, що "Україна йде своєю чергою". Для президента Росії Володимира Путіна важливіше налагодити взаємодію з Вашингтоном.

Москва розраховує на економічні вигоди, включаючи можливе зняття санкцій на постачання запчастин для літаків Boeing та ослаблення позицій НАТО у Європі. Водночас залишається незрозумілим, чи зможе Трамп використати ці очікування як важіль тиску на Москву для більш вигідної угоди щодо України.

Готовність Кремля до довгострокової стратегії

За словами експертів, Кремль прагне вироблення "дорожньої карти" для більш масштабної угоди, перш ніж піти на реальне припинення вогню. Можливість введення миротворчих сил ООН розглядається, але з умовою відсутності у складі військ країн НАТО.

Російська влада також сигналізує про готовність до переговорів у сфері авіації та економічних відносин. Зокрема, розглядається можливість скасування США зі списку "недружніх країн", що може полегшити діяльність американських компаній у Росії.

Нагадаємо, в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії 24 березня розпочалися переговори між США та РФ щодо миру в Україні. Сторони планують обговорити "лінію контролю" між двома країнами, а також "заходи зі зміцнення довіри", зокрема повернення викрадених Росією українських дітей.

Додамо, що в неділю, 23 березня, в Ер-Ріяді відбулась зустріч делегації США та України. Ключовими питаннями на ній були питання безпеки енергетики та інфраструктури України.