Съемочная группа подорвалась на мине: в Белгородской области погибла пропагандистка Прокофьева

Оператор, который находился вместе с Анной Прокофьевой, получил серьезные ранения. Он подключен к аппарату ИВЛ.

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На войне России против Украины погибла военная корреспондентка российского "Первого канала" Анна Прокофьева. Об этом официально сообщено в Telegram-канале СМИ.

"Во время выполнения профессионального долга погибла военный корреспондент "Первого канала" Анна Прокофьева", — говорится в сообщении.

Там рассказали, что погибла Анна Прокофьева в Белгородской области на границе с Украиной. Съемочная группа "Первого канала" подорвалась на мине.

Оператор "Первого канала" Дмитрий Волков, который находился вместе с корреспонденткой, получил серьезные ранения. "РИА Новости" отмечают, что он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и экстренно доставляется в Курскую областную больницу.

Военный корреспондент Анна Прокофьева: что о ней известно

Корреспондентке было 35 лет. Она окончила Российский университет дружбы народов по специальности "журналистика", свободно владела испанским языком.

Работала Анна Прокофьева в испанской редакции агентства "Россия Сегодня". С 2023 года она на "Первом канале" вела репортажи из зоны боевых действий, а также вела свой блог в Telegram "для сбора гуманитарной помощи".

Последний пост корреспондентки был 25 марта. В своем Теlegram-канале она выставила свою фотографию.

"Где-то на границе со страной 404...", — написала она.

Ранее Фокус рассказывал о самых влиятельных командующих РФ, которые погибли в Украине. За время полномасштабной войны ликвидировано не один десяток вражеских генералов.

Напомним, в марте стало известно, что под Белгородом ликвидировали известного российского военного Ивана Демидова. Он воевал в составе группы "Вагнера" и участвовал в боевых действиях в Сирии, Ливии. Россиянин был сторонником "СВО" и пошел воевать против Украины добровольцем.